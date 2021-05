McLaren confirme sa position sur la livrée spéciale de Monaco

McLaren n’a pas l’intention d’utiliser à nouveau sa livrée spéciale du Grand Prix de Monaco – même si cela leur a apporté un peu de chance.

Il n’y avait rien de fortuit dans le podium de Lando Norris, car il a pris une troisième place bien méritée, mais la palette de couleurs unique inspirée du Golfe sera certainement regardée avec tendresse du point de vue des résultats, même si Daniel Ricciardo n’était que 12e.

Mais pour l’instant, l’orange et le bleu clair, qui ont également été reproduits dans les combinaisons de course et autres vêtements d’équipe de Norris et Ricciardo, ne sont pas destinés à apparaître une seconde fois.

Monaco a été choisi pour la livrée de style rétro pour commémorer l’histoire de Gulf dans le sport automobile et pour refléter leur partenariat avec McLaren – et il s’est avéré extrêmement populaire parmi les fans de F1, dont beaucoup aimeraient le voir rester.

Cependant, le directeur de l’équipe Andreas Seidl a confirmé que le design régulier de la papaye sera de retour pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan à Bakou la semaine prochaine et, à sa connaissance, toutes les courses de cette saison par la suite.

“Sur la livrée, la seule chose que je veux dire, c’est que c’était clairement une livrée unique pour le moment”, a déclaré Seidl, cité par Motorsport.com.

«Il était prévu pour la course emblématique de Monaco, célébrant les partenariats historiques que nous avons avec Gulf qui remonte aux années 1960 avec Bruce McLaren.

«C’était l’idée derrière ce projet entre Gulf et nous. C’est tout ce que je peux dire pour le moment en termes de projets futurs.

La livrée McLaren s’est mieux comportée que quelques combinaisons de couleurs uniques que la Formule 1 avait vues au cours des deux saisons précédentes, qui reconnaissaient de grands monuments.

En 2019, Mercedes a célébré son 125e anniversaire et son 200e grand prix en tant que constructeur, avec une livrée rendant hommage à ses origines – mais ils n’ont obtenu qu’un P9 et une retraite alors que le directeur de l’équipe, Toto Wolff, l’a décrit comme un «f *** ing merde, horrible journée au bureau »sur les docuseries Netflix Drive to Survive.

L’année dernière, Ferrari a atteint sa 1 000e course au Grand Prix de Toscane et est temporairement passée à une livrée bordeaux, leurs pilotes Charles Leclerc et Sebastian Vettel terminant respectivement 8e et 10e.

Norris reviendra donc en arrière avec des souvenirs plus heureux même si la livrée du Golfe ne reverra plus jamais le jour.

«C’est unique», a déclaré le Britannique. «Les images sont également assez impressionnantes. C’est donc cool de faire partie de l’histoire de Gulf et de l’avoir aussi l’une des premières livrées à faire quelque chose d’aussi différent.

