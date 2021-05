McLaren construit une nouvelle soufflerie, alors pourquoi soutiennent-ils leur interdiction? · .

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’était engagé envers McLaren – prétendument jusqu’à la fin de 2024 – par . lors d’une interview à Monaco jeudi, Lando Norris a énuméré les projets de l’équipe de construire une nouvelle soufflerie comme l’un des “une combinaison de quelques choses sur le passé. quelques années que nous avons faites, mais aussi des choses que nous avons à venir dans le futur.

«J’imagine qu’avoir notre propre soufflerie est l’une des choses les plus importantes», a-t-il poursuivi, ajoutant que ce serait beaucoup plus facile pour «les gars et les filles qui voyagent jusqu’à [Toyota’s facility in] L’Allemagne à chaque fois et aller à la soufflerie, passer du temps dans l’isolement, là-bas pendant trois semaines, revenir et passer du temps dans l’isolement encore et ainsi de suite. Nous perdons beaucoup de temps par rapport aux autres équipes qui sont capables de le faire beaucoup plus rapidement.

Les souffleries sont des pièces d’équipement extrêmement coûteuses, non seulement à installer mais aussi à entretenir et à exploiter. Il est peu probable qu’une équipe obtienne beaucoup de changement par rapport à 60 millions de dollars (42,4 millions de livres sterling) pour un projet clé en main, et même la modernisation des installations existantes à l’état de l’art coûte au moins la moitié de ce montant. Ensuite, il y a les coûts d’exploitation annuels: Otmar Szafnauer d’Aston Martin compte environ 10 millions de dollars pour faire fonctionner un tunnel et le nourrir avec des modèles réduits.

Norris est enthousiasmé par les plans de soufflerie de McLaren.Il a déclaré à . qu’un nouveau tunnel faisait partie intégrante des plans de son équipe pour sa nouvelle usine – actuellement en phase de planification avancée – si clairement qu’il savait de quoi il parlait. Une source d’une équipe concurrente a suggéré que les coûts de fonctionnement annuels «pourraient doubler en fonction du développement aérodynamique d’une équipe et sur quelle base.»

Maintenant, mais vient le hic: des plans sont en cours pour interdire totalement l’utilisation de la soufflerie en Formule 1 d’ici 2030. Le directeur technique de la F1, Pat Symonds, a récemment déclaré que huit des 10 équipes étaient favorables à une telle interdiction une fois que la dynamique des fluides de calcul est en mesure de fournir des résultats précis. Symonds estime que les tunnels nécessitent jusqu’à 3000 kW pour conduire l’air à pleine vitesse, ce qui entraîne des factures d’électricité de plus de 1 million de dollars par an.

En effet, les six chefs d’équipe présents lors de la conférence de presse d’avant-course de la FIA ont plus ou moins indiqué leur soutien à une telle interdiction, même si certains ont émis des réserves.

«Si cela aide à réduire les coûts, c’est évidemment une bonne mesure», a déclaré le PDG d’Alpine Laurent Rossi, bien qu’il se soit demandé «ce qu’est le CFD pour suivre la fiabilité, et je pense que nous n’en sommes pas encore là, au point que nous pouvons il suffit de se débarrasser complètement de la soufflerie. Le patron de l’équipe Mercedes F1, Toto Wolff, était d’accord.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Mattia Binotto de Ferrari a déclaré à la conférence que: [2030]. Je pense que toutes les équipes sont ouvertes à la discussion, et ouvertes à l’accepter éventuellement parce que c’est dans longtemps. Sommes-nous aujourd’hui prêts à interdire la soufflerie? Pas du tout.

Les souffleries ne sont pas «respectueuses de l’environnement» – Horner «Je pense qu’en général, il a toujours été question de simulations de conception et d’essais. Les tests sont toujours très importants, quels qu’ils soient: aérodynamique, groupes motopropulseurs, etc. Je pense qu’il est juste d’en discuter, mais je pense que les tests font partie de notre processus d’ingénierie normal, donc pour aujourd’hui, il est important d’avoir la soufflerie, et voyons combien la simulation se développera à l’avenir.

La réponse la plus intrigante a cependant été fournie par Christian Horner de Red Bull, qui a déclaré qu’il avait «élevé [the topic] il y a quelques mois pour avoir une vision à plus long terme car une soufflerie n’est pas particulièrement efficace, elle n’est pas très respectueuse de l’environnement et avec le monde qui évolue dans les simulations, les outils, la façon dont le CFD évolue si rapidement.

Il pense que la F1 devrait «avoir une vision sur 10 ans à ce sujet, il est donc assez loin pour que ces dinosaures de machines qui consomment énormément d’électricité et d’électricité deviennent une chose du passé, et la Formule 1 devrait être à la pointe de la technologie. “

Il a cité la supercar Aston Martin Valkyrie (développée par Red Bull) comme exemple de ce qui pourrait être réalisé sans souffleries. «Il n’est jamais allé dans une soufflerie une seule fois pendant toute sa phase de développement.» Étant donné que le directeur technique de l’équipe, Adrian Newey, est le principal aérodynamicien de la F1, Red Bull aura examiné toutes les implications d’une interdiction pure et simple.

Fait révélateur, Andreas Seidl de McLaren – sur le point de construire une nouvelle soufflerie, rappelez-vous – «est entièrement d’accord avec Christian».

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Il a déclaré que McLaren soutenait le plan à condition qu’il y ait «un bon plan à moyen et long terme en place avec une voie de glissement pour l’introduction de ce plan. En ce moment, nous discutons, au plus tôt, de l’introduction de l’interdiction des souffleries à partir de 2030, ce que nous soutenons également. »

Virgin a conçu sa voiture de Formule 1 sans utiliser de soufflerie En 2010, Manor Grand Prix Racing, rebaptisé plus tard “ Virgin Racing ”, a révélé sa première voiture – la VR01 – dont les surfaces aérodynamiques auraient été conçues via CFD. Bien qu’il y ait eu une variété de facteurs contributifs, sur un total de 26 départs, la conception n’a pas réussi à marquer un seul point, obtenant un meilleur résultat de 14e.

Plus de 10 ans plus tard, deux équipes, à savoir Aston Martin et McLaren, ont des plans concrets pour dépenser des dizaines de millions dans n’importe quelle devise pour construire des souffleries à court terme malgré l’interdiction potentiellement imposée dans moins de 10 ans, s’engageant ainsi (un prudente) 150 millions de dollars en construction et en exploitation sur de nouvelles installations. Cela suggère qu’ils n’ont pas pleinement confiance dans la CFD en tant qu’alternative réalisable.

Comme l’a dit Binotto, 2030 est un peu de temps libre, mais en F1, huit ans passent en un éclair – comme le prouve l’introduction des moteurs hybrides actuels: c’était il y a huit ans, lorsque Lewis Hamilton était encore un seul champion. Dans la pratique, 2030 pourrait être trop tôt pour un passage total au CFD, mais des retards pourraient inciter les équipes à investir dans des mises à niveau coûteuses pour les tunnels existants ou à en construire de nouveaux, ce qui compliquerait l’interdiction.

Ainsi, comme toujours, la F1 n’a pas de temps à perdre. Tout retard pourrait coûter des dizaines de millions, ce qui à son tour se moquerait totalement de tout idéal de réduction des coûts.

Saison F1 2021Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: