McLaren dans le noir sur la hiérarchie au Paul Ricard

McLaren ne sait pas où ils se situent dans l’ordre hiérarchique alors que la Formule 1 retourne sur le circuit Paul Ricard pour le Grand Prix de France.

L’équipe basée à Woking se retrouve à nouveau dans une bataille pour terminer P3 dans le championnat des constructeurs mais, contrairement à 2020, elle affronte une Ferrari renaissante qui fait de bons progrès sur le chemin du retour vers l’extrémité pointue de la grille de Formule 1 .

Un triple titre sur le calendrier peut rapidement changer le teint de la situation dans son ensemble pour les équipes loin du combat pour le titre Mercedes-Red Bull et McLaren a le sentiment de se diriger un peu vers l’inconnu sur la piste Paul Ricard.

« Après avoir pris le temps d’analyser et de comprendre les données de Bakou, il est clair que nous devons continuer à faire des progrès en équipe et à tirer le meilleur parti de notre package alors que nous sommes en compétition dans une bataille très serrée avec nos concurrents » Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré.

« Le Circuit Paul Ricard est un style de piste différent des courses précédentes et il est donc difficile de comprendre la hiérarchie avant le week-end.

« Notre priorité pour l’avenir est de bien nous qualifier afin de nous mettre dans la meilleure position possible pour marquer le plus de points le dimanche. Nous restons concentrés et déterminés à nous battre à nouveau pour les bons points ce week-end.

Pendant ce temps, Lando Norris a hâte de courir sur le circuit Paul Ricard après un défi difficile à Bakou.

“En regardant Bakou, nous avons fait une bonne remontée pour marquer des points importants pour le championnat des constructeurs”, a déclaré Norris.

“En même temps, nous pouvons apprendre beaucoup du week-end que nous pouvons prendre dans le triple.

« Trois courses consécutives peuvent être intenses, mais tout le monde sur la piste et à l’usine est préparé et continue de tout donner pour nous donner les meilleures chances de concourir pour les points.

« Nous devons continuer à pousser en tant qu’équipe pour tirer le meilleur parti de la voiture pour rester dans cette bataille serrée avec nos concurrents.

« Passer d’une série de circuits urbains à des circuits plus traditionnels avec la France et l’Autriche sera un défi passionnant.

« C’est super de retrouver le Paul Ricard pour le Grand Prix de France après tout ce qui s’est passé l’année dernière. C’est une piste amusante et rapide avec un mélange de virages et d’opportunités pour de bonnes courses.

