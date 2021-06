McLaren “débarque” à Extreme E

11/06/2021 à 13:28 CEST

McLaren a annoncé ce vendredi son « débarquement » la saison prochaine dans l’Extreme-E, la série de 4×4 tout-terrain électriques conduite par Alejandro Agag et dans laquelle les pilotes de F1 Lewis Hamilton (X44), Jenson Button (JBXE) et Nico Rosberg (Rosberg X Racing ) ont leurs propres équipes (mixtes). L’équipe de Woking, qui participe actuellement à la Formule 1, à l’IndyCar et fournit le groupe motopropulseur à batterie au championnat de Formule E, veut élargir ses objectifs

L’Extreme-E a commencé cette année avec cinq événements dans divers endroits du monde qui ont été sélectionnés pour sensibiliser à l’environnement et au changement climatique (Arabie saoudite, Sénégal, Groenland, Brésil et Argentine). Actuellement, l’équipe Rosberg X Racing est en tête du classement après avoir remporté les deux finales du Desert X-Prix en Arabie saoudite et de l’Ocean X-Prix au Sénégal. Le succès de la compétition de véhicules tout-terrain durables a amené ses organisateurs à planifier plus d’événements sur le calendrier.

McLaren est la première équipe de Formule 1 à rejoindre l’Extreme E. “Dès le moment où cela a été annoncé, nous suivons de près l’évolution de ce championnat”, déclare le PDG de McLaren Racing, Zak Brown. “Extreme E innove dans le sport automobile en tant que force positive pour relever certains des plus grands défis auxquels notre monde est confronté aujourd’hui et à l’avenir. Alors que la Formule 1 restera toujours au centre de notre monde, tout comme IndyCar, notre passerelle. à Extreme E rejoint la franchise McLaren Racing et complétera et aidera à soutenir tous nos programmes. »

“Nous n’avons pas gagné de courses, mais nous avons déjà fait des podiums en F1 et nous voulons poursuivre cette tendance positive dans d’autres championnats. L’Extreme-E est un format innovant qui nous permet d’accélérer notre agenda durable et qui partage nos priorités” marron, promet une équipe au plus haut niveau : « Les pilotes seront les plus rapides disponibles, une bonne combinaison qui a aussi un bon profil commercial », promet-il.

En conséquence, McLaren est prêt à rejoindre les neuf équipes existantes à Extreme E, qui peuvent accueillir jusqu’à 12 participants.

“Avoir McLaren à bord, symbolisant le plus haut niveau d’innovation en sport automobile et en course, est une grande approbation de ce que nous avons réalisé lors de nos deux premiers tests de la première saison, qui ont eu un réel impact sur le sport automobile. Hummer, et aussi le groupe Volkswagen à travers Cupra. Nous savons que d’autres constructeurs attendent avec impatience notre championnat », dit-il. Alexandre Agag.

“Nous sommes absolument ravis d’accueillir Zak et la puissante équipe McLaren Racing dans l’Extreme E, et nous pouvons dire en toute sécurité que nous sommes impatients de voir comment l’équipe évoluera lors de ses débuts dans la course électrique tout-terrain.”