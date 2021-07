McLaren déçue par Daniel Ricciardo, admet Seidl

in

Andreas Seidl a admis que McLaren était déçu par les performances de Daniel Ricciardo depuis qu’il a rejoint l’équipe.

De grandes choses étaient attendues de l’Australien lorsqu’il a été annoncé qu’il remplacerait Carlos Sainz pour la campagne 2021 et au-delà, mais jusqu’à présent, il a eu du mal à performer.

Tout au long de la saison, il n’a pas réussi à égaler systématiquement Lando Norris ou même se rapprocher d’ailleurs, marquant 61 points de moins dans les huit premiers tours.

Il a constamment dit à quel point il avait du mal à maîtriser sa nouvelle voiture, et Seidl pense que cela l’a peut-être pris par surprise.

Quoi qu’il en soit, le directeur de l’équipe dit que les performances du pilote sont décevantes pour lui-même et pour l’équipe.

“Je ne pense pas qu’il ait imaginé qu’il serait si difficile de changer d’équipe”, a déclaré Seidl. RTL.

« Il est déçu, nous aussi. Parce que nous pensions que ce serait plus rapide.

Cela étant dit, l’Allemand a toujours la foi que les choses finiront bien pour Ricciardo.

“Je suis toujours convaincu qu’à un moment donné, ça va cliquer avec lui”, a-t-il ajouté.

Malgré les difficultés de Ricciardo, McLaren occupe toujours la P3 du championnat des constructeurs, et cela grâce aux performances de Norris.

Le Britannique a été l’un des pilotes les plus impressionnants de la saison jusqu’à présent, terminant sur le podium à trois reprises et se trouvant actuellement en P4 du classement devant Valtteri Bottas et loin du reste du milieu de terrain.

Seidl a été particulièrement impressionné par le sang-froid, la détermination et la régularité dont le pilote de 21 ans a fait preuve le jour de la course.

« C’est formidable de voir comment il aborde les courses », a-t-il déclaré.

« Même si le premier tour ne marche pas, il ne se laisse pas ébranler. Il attend ses chances puis les saisit. Il le fait avec un calme incroyable. Avec une détermination impressionnante.

« Il ne fait presque aucune erreur.

Cela étant dit, le directeur de l’équipe pense toujours qu’il y a place à l’amélioration.

“En gros, je pense que vous n’êtes pas un pilote complet en Formule 1 dans votre troisième année, [but] son évolution est impressionnante.

Le développement du pilote continuera à avoir lieu chez McLaren dans un avenir prévisible après la signature d’un nouveau contrat pluriannuel plus tôt cette saison, et Seidl dit que c’était une décision facile à prendre pour l’équipe.

“Il était toujours clair pour nous à la fin de l’année dernière, après avoir vu son développement de la première à la deuxième année, que nous comptions sur lui”, a-t-il déclaré.

« Il est très content de nous dans l’équipe. C’était donc une décision simple et logique d’obtenir cette prolongation de contrat à un stade précoce. »

