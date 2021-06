McLaren demande plus de détails sur les défaillances de pneus «critiques pour la sécurité» · .

in

McLaren a demandé que plus d’informations soient partagées sur la cause exacte des défaillances de pneus subies par les pilotes de deux équipes rivales lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, s’est dit déçu par le manque de transparence sur le “sujet critique pour la sécurité”. Max Verstappen et Lance Stroll ont subi des défaillances du pneu arrière gauche à l’un des points les plus rapides de la piste du circuit de la ville de Bakou.

Le fournisseur officiel de pneus de Formule 1, Pirelli, a exclu tout problème avec son produit, mais a également confirmé que les deux équipes impliquées, Red Bull et Aston Martin, avaient respecté les limites d’utilisation fixées pour la course. La FIA a ensuite publié une directive technique révisée spécifiant de nouvelles restrictions d’utilisation des pneus plus détaillées pour ce week-end.

Le responsable du sport automobile de Pirelli, Mario Isola, a déclaré hier que les équipes impliquées avaient utilisé leurs pneus à des pressions inférieures à celles attendues pendant la course. Les nouvelles restrictions visent à les empêcher de recommencer.

Cependant, Seidl dit que des questions restent sans réponse sur ce que faisaient exactement les deux équipes.

“Il y a évidemment beaucoup d’hypothèses dans l’air sur ce qui s’est réellement passé”, a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de critiques dans l’air également envers Pirelli mais au final je pense que ce n’est pas quelque chose que nous soutiendrons de notre côté car je pense que Pirelli a produit un produit sûr pour cette année.

« Si vous regardez notre voiture par exemple à Bakou, si vous conduisiez la voiture dans les règles et en suivant les prescriptions de Pirelli, ce n’était pas un problème avec les pneus. C’est pourquoi je pense qu’il serait important pour tout le monde, que l’ensemble du paddock soit transparent pour comprendre ce qui s’est réellement passé et ce qui a finalement causé ces échecs.

De plus amples détails sur la façon dont les échecs des deux voitures se sont produits « doivent venir de la FIA », estime Seidl.

“Ils ont le pouvoir de décider ce qui doit être rendu transparent ici dans ce cas”, a-t-il déclaré. “Mais en fin de compte, cela implique toutes les parties impliquées dans ce qui s’est passé là-bas.”

“Cette semaine, avec la sortie du TD et en voyant les mots soigneusement choisis dans les communiqués de presse et les déclarations de toutes les parties concernées, ce qui est un peu décevant pour nous, c’est qu’il n’y a pas plus de transparence sur ce qui s’est réellement passé parce que c’était évidemment un sujet critique pour la sécurité, ce qui s’est passé à Bakou », a-t-il expliqué.

“Normalement, et je pense que c’était une bonne pratique dans les deux cas dans le passé, avec des cas comme celui-ci qui se produisent, c’est la transparence de ce qui se passe, ce qui ne s’est pas produit jusqu’à présent envers les équipes, donc c’est un peu décevant.”

Les nouvelles restrictions qui ont été émises pour la course de ce week-end sont inutiles, a déclaré Seidl, car les équipes n’auraient pas connu les échecs si elles s’étaient tenues aux conseils de Pirelli sur l’utilisation des pneus.

« De notre point de vue, nous ne pouvons parler qu’au nom de McLaren, je pense que nous nous félicitons des activités du côté de la FIA pour apporter ces clarifications. En même temps, de notre point de vue, ils n’étaient pas vraiment nécessaires.

« Les règlements étaient clairs avant. Il y a une raison claire pour laquelle nous obtenons les prescriptions de Pirelli et pourquoi ces réglementations sont en place. Et nous, en tant qu’équipe, en sommes pleinement conscients, et nous savons que nous devons agir de manière responsable avec ces prescriptions dans le cadre de la réglementation afin de nous assurer que nous ne mettons pas nos pilotes en danger.

« Le TD ne change rien à ce que nous avons fait, ce que nous devons faire maintenant, ce que nous avons fait dans le passé. Comme je l’ai déjà dit, les règlements étaient clairs auparavant, et je pense que c’est tout ce que nous pouvons dire de notre côté.

L’ampleur de l’avantage de performance que Red Bull et Aston Martin auraient obtenu en faisant fonctionner leurs pneus en dessous à des pressions inférieures n’est pas claire, a ajouté Seidl.

«Évidemment, je ne peux pas juger ce que les autres équipes courent, donc je ne sais pas à quel point l’écart était important entre les pressions. Mais il est clair que la pression des pneus que vous utilisez est la clé des performances, elle a un impact important sur les performances.

« En même temps, ce n’est pas quelque chose de nouveau. Cela a également un impact important sur la sécurité et la fiabilité du pneu.

