McLaren dévoile la livrée spéciale du Grand Prix d’Abu Dhabi Vuse

McLaren a dévoilé une livrée spéciale Vuse qu’ils utiliseront lors de la dernière manche de la saison à Abu Dhabi.

Vuse, l’un des sponsors de l’équipe britannique, mène une campagne appelée Driven By Change qui vise à offrir des plateformes aux artistes émergents de plus de 25 ans qui manquent de reconnaissance et de représentation.

Dans le cadre de cette initiative, l’artiste Rabab Tantawy, basée aux Émirats arabes unis, est devenue la première artiste féminine du Moyen-Orient à concevoir une livrée F1, modifiant ainsi l’apparence du MCL35M pour sa dernière course.

« Nous sommes ravis de réunir les mondes de l’art et du sport automobile de manière innovante, en arborant les illustrations de Rabab Tantawy sur nos voitures de course au Grand Prix d’Abou Dhabi », a déclaré Claire Cronin, directrice marketing de McLaren.

« Avec Vuse, Driven by Change est une opportunité unique d’utiliser notre scène mondiale pour soutenir les talents émergents, en donnant aux créatifs non découverts la plate-forme qu’ils méritent.

« L’art de Rabab est inspirant, et nous sommes fiers d’emmener sa création influencée par la papaye en course ce week-end. »

Chaque angle de notre superbe livrée #AbuDhabiGP. 🤩🇦🇪 #DrivenByChange pic.twitter.com/SqEY7b6Sjs – McLaren (@McLarenF1) 7 décembre 2021

La livrée conserve la palette de couleurs papaye et bleue que la voiture présente toujours, mais plus de nuances et de motifs ont été ajoutés aux sections bleues généralement unies de la voiture.

C’est la deuxième fois cette année que la livrée est modifiée, l’équipe le faisant également pour le Grand Prix de Monaco, en y arborant un design unique inspiré du Golfe qui s’est avéré extrêmement populaire.

Ils sont montés sur le podium ce week-end grâce à Lando Norris et auront besoin des deux pilotes pour la finale de la saison, terminant P1 et P2 comme ils l’ont fait à Monza, s’ils veulent remporter la P3 dans le championnat des constructeurs de Ferrari.