McLaren dévoile une livrée spéciale pour le Grand Prix de Monaco · .

McLaren courra sous les couleurs de course héritées du sponsor Gulf au Grand Prix de Monaco la semaine prochaine.

L’équipe a dévoilé la livrée unique qu’elle utilisera pour la course. Il est basé sur la coloration distincte bleu pâle et orange familière des décennies de voitures de course sponsorisées par Gulf, remontant aux coureurs d’endurance Ford GT40 des années soixante.

L’exercice de branding ira bien au-delà de la livrée des deux MCL35M. Lando Norris portera un casque complémentaire de couleurs similaires, et lui et son coéquipier porteront de nouvelles combinaisons assorties.

“Ce sera une équipe complète de Gulf McLaren Formula 1 à Monaco, du garage à la voiture de course en passant par l’hospitalité et les uniformes”, a déclaré le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, en réponse à une question de . lors de la révélation de la livrée aux médias plus tôt cette semaine.

«Je pense que cela sera assez spectaculaire», a-t-il ajouté. «Si vous voulez le faire, faites-le correctement.»

Le PDG de Gulf Oil International, Mike Jones, a déclaré avoir reçu de nombreuses demandes d’équipes de différentes disciplines de course automobile pour utiliser l’une des livrées les plus célèbres du sport.

«Nous avons une palette de couleurs claire pour Gulf et c’est intéressant parce que c’est emblématique. «Iconique» signifie parfois «ancien». Je pense que les couleurs du Golfe étaient bien en avance sur leur temps. Si vous pensez que quelqu’un a conçu ces couleurs en 1967, mais elles sont toujours d’actualité.

«En tant qu’entreprise, nous recevons de très nombreuses demandes pour que les équipes de course l’utilisent. Et en fait, c’est une couleur emblématique vraiment spéciale. Nous ne voulons donc l’utiliser que pour des équipes spéciales et je pense que c’est là que nous sommes allés.

«En ce qui concerne le travail avec McLaren, vraiment l’équipe de conception de McLaren a proposé des idées et nous avons franchement laissé cela à ces gars-là parce que je pense que lorsque ces voitures roulent à ce rythme, nous voulons toujours conserver le bleu Gulf racing et l’orange.

«Mais le plus important, je pense que c’est absolument magnifique. Vous pouvez imaginer le beau temps à Monaco et la voiture qui circule. Ce sera vraiment une pièce remarquable.

Gulf a rejoint McLaren en tant que sponsor l’année dernière, bien que ses couleurs aient déjà été vues sur leurs voitures. Une McLaren F1 GTR Longtail a terminé deuxième au Mans en 1997 dans le même design.

Brown a indiqué que la livrée sera probablement unique pour la course de cette année seulement. «Je pense que nous voulons le garder limité et spécial», a-t-il déclaré.

«Je pense donc que pour les bonnes raisons, le bon alignement de la marque, le bon lieu – nous célébrons notre 60e anniversaire dans quelques années. Et j’espère que d’autres équipes suivront notre exemple car je pense que ça va être assez excitant.

«Je suis ravi de voir la réaction de nos fans et à Monaco, je pense que ce sera la star de la star du spectacle.

