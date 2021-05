McLaren dévoile une superbe livrée Gulf pour le GP de Monaco

McLaren nous a taquiné avec une grande révélation, et il s’est avéré être une livrée spéciale inspirée du Golfe pour Monaco.

Marque emblématique de la Formule 1 avec huit titres de constructeurs et 12 championnats de pilotes à leur nom, McLaren est en voyage pour revenir à ces anciens sommets.

Les progrès ont été clairs au cours des dernières saisons, et cela s’est poursuivi en 2021 avec l’équipe engagée dans une bataille contre Ferrari pour la P3 chez les constructeurs, tout en prenant déjà un podium grâce à la P3 de Lando Norris au Grand Prix d’Émilie-Romagne.

Ainsi, lorsque McLaren a commencé à nous dire que «Bold est de retour» via leurs plateformes de médias sociaux, nous avons tous commencé à nous demander ce que cela signifiait exactement.

La tenue de Woking avait laissé tomber des publications sur les réseaux sociaux tout au long de la journée du dimanche 16 mai et, bien qu’elle en ait peu divulgué, le hashtag du GP de Monaco était en fait un indice.

Parce qu’en fait, au Grand Prix de Monaco, nous verrons McLaren honorer son partenariat historique avec Gulf à travers une superbe livrée unique alors que la Formule 1 revient dans les rues de Monte-Carlo.

Dans une révélation spéciale sur YouTube, nous avons vu Norris sauter dans sa combinaison de course qui avait été relookée à l’ancienne, avant de se diriger vers la McLaren mise à jour.

Une fois de plus, la papaye de McLaren courra aux côtés de Gulf.

Les liens de Gulf avec McLaren ont commencé en 1968 et se sont poursuivis jusqu’à la fin de la saison 1973. Ensemble, ils ont rencontré un succès considérable en Formule 1 et en série Can-Am, remportant plus de 40 courses.

Ils se retrouveront plus tard au Mans alors que l’emblématique McLaren F1 GTR a couru aux couleurs du Golfe tout au long des années 1990. Et à mi-chemin de la campagne 2020, ces célèbres alliés ont de nouveau uni leurs forces.

