McLaren diagnostique la cause de la perte de puissance de Daniel Ricciardo au Grand Prix de Sao Paulo

Une fissure dans le châssis de la McLaren de Daniel Ricciardo a été identifiée comme la raison de son abandon du Grand Prix de Sao Paulo.

Ricciardo a subi une perte de puissance après 50 tours de course à Interlagos alors qu’il poursuivait les Ferrari, avec lesquelles son équipe est en compétition pour la troisième position du championnat des constructeurs.

La MCL35M a dû être retirée et McLaren n’a plus qu’un point au Brésil alors que Lando Norris a terminé 10e, ce qui signifie qu’elle a 31,5 points de retard sur Ferrari avec trois courses à disputer.

« Nous avons eu une perte de puissance en piste », a confirmé Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, cité par Motorsport.com.

« Lors de l’enquête initiale, nous avons découvert un problème technique, une fissure sur le côté châssis de l’installation du bloc d’alimentation, que nous devons maintenant examiner. Je peux vous donner une meilleure mise à jour la semaine prochaine au Qatar.

C’était la première retraite de Ricciardo de sa première saison pour McLaren, au cours de laquelle il a marqué 46 points de moins que Norris malgré avoir remporté le Grand Prix d’Italie avec son coéquipier juste derrière lui en deuxième position.

« Je pense que Ferrari avait un peu plus de rythme, mais peut-être que grâce à la stratégie, nous aurions pu les perturber », a déclaré le pilote australien, qui prévoyait d’essayer de faire un travail à un arrêt tandis que Charles Leclerc et Carlos Sainz se sont chacun arrêtés deux fois.

« C’est vraiment dommage, mais nous prendrons les points positifs et nous aurons une autre chance la semaine prochaine au Qatar. »

Norris est sorti pire contre les Ferrari dès le lancement au Brésil lorsqu’il a accroché son ancien coéquipier Sainz alors qu’il tentait de doubler contre le mur, subissant une crevaison.

À partir de là, le Britannique a bien fait de remonter jusqu’à la 10e position et de sauver un point qui, avec Leclerc et Sainz respectivement cinquième et sixième, n’était qu’une maigre consolation.

Avec Norris parti cinquième, juste derrière Sainz en P3, Seidl a déclaré : « Il a fait un excellent départ et je pense que Carlos a pris un assez mauvais départ.

« Lando devait aller quelque part et à l’extérieur, c’est très serré là-bas. Je pense qu’il a simplement manqué d’espace et a malheureusement touché l’aileron avant de Carlos, provoquant la crevaison. C’était un incident de course malchanceux.

« En termes de récupération, la voiture a été endommagée. Il a perdu pas mal d’appui sur l’essieu arrière, des dommages dus à la crevaison je pense. Ensuite, il a fait une excellente récupération.