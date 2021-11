Andreas Seidl dit que McLaren doit faire face à la réalité qu’ils perdront très probablement la bataille pour la P3 contre Ferrari cette saison.

Les deux équipes se sont livrées une lutte serrée pour la dernière place dans le top trois du championnat des constructeurs toute l’année avec McLaren en tête pendant la majeure partie de la campagne.

Ferrari ont fermement pris le dessus lors des derniers tours, en grande partie grâce à la mise à niveau de leur moteur, et détiennent désormais une avance de 31,5 points avec seulement trois tours à jouer.

Seidl accepte que, pour son équipe, P3 est presque perdu.

« Clairement, nous devons faire face à la réalité. Si tout se passe bien pour Ferrari maintenant, à la fin de la saison, ce sera difficile », a-t-il déclaré.

« Mais en même temps, tant que c’est théoriquement possible, et j’ai vu plusieurs fois cette année et l’année dernière ce qui peut arriver un week-end de course, on va essayer de s’accrocher.

« Le plus important est simplement maintenant de revenir à simplement marquer les résultats qui sont sur la table pour nous parce que je pense aussi au cours des deux derniers week-ends de course, où nous n’avions pas, disons, la voiture la plus forte dans cette bataille dans laquelle nous sommes, il était encore possible d’obtenir de bons résultats.

« C’est ce que nous n’avons pas réussi, et c’est ce que nous devons faire mieux.

C’est tout pour le #BrazilGP. ?? Lando fait bien pour marquer un point pour l’équipe, se battant à travers le terrain après une crevaison au premier tour. NOR P10

RIC DNF Encore trois courses à disputer. Nous n’abandonnons jamais. pic.twitter.com/W5BNQjJ1lG – McLaren (@McLarenF1) 14 novembre 2021

Alors que Ferrari a été beaucoup plus forte au cours des dernières manches, Seidl pense également que McLaren n’a pas réalisé son propre potentiel.

Au Mexique et au Brésil, une voiture papaye est allée de l’avant vers l’arrière au départ après avoir été impliquée dans une collision, tandis que Daniel Ricciardo a pris sa retraite à Interlagos avec un problème de moteur lors de la course dans le top 10.

« Il est clair que sur certaines pistes, notre voiture est beaucoup plus forte », a déclaré Seidl.

« Mais ce que nous n’avons pas réussi ces dernières semaines, c’est simplement à marquer les points qui étaient en jeu pour nous. Et c’est évidemment décevant. Mais en même temps, il y a des raisons.

« Nous devons donc simplement vraiment revenir sur les trois dernières courses et essayer de faire mieux.

« Le Brésil a été le deuxième coup sûr d’affilée après le Mexique à notre bataille dans le championnat des constructeurs, donc je pense que nous devons être réalistes maintenant ce qu’il est possible d’accomplir cette année.

« Dans le même temps, indépendamment de la bataille dans le championnat des constructeurs, il est simplement important maintenant dans les dernières courses que nous revenions sur une dynamique positive et que nous marquions simplement les points qui sont en jeu pour nous. »