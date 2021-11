McLaren doit « se remettre à marquer les résultats qui sont sur la table »

Annonce | Devenez un supporter et passez sans publicité

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré qu’ils ne parvenaient pas à maximiser leurs opportunités de marquer des points avec autant de succès qu’ils l’ont fait dans la première moitié de la saison. Ferrari a dépassé l’équipe dans la lutte pour la troisième place au championnat des constructeurs. McLaren a perdu 49 points face à son rival au cours des quatre dernières courses.

Seidl a admis que l’oscillation des points avait sérieusement compromis les espoirs de l’équipe de répéter la troisième place qu’elle avait décrochée l’année dernière.

« Il est clair que nous devons faire face à la réalité », a-t-il déclaré. « Si tout se passe bien pour Ferrari jusqu’à la fin de la saison, ce sera difficile.

« En même temps, tant que c’est théoriquement possible – j’ai vu plusieurs fois cette année évidemment ce qui peut arriver lors d’un week-end de course – on va essayer de s’accrocher.

L’équipe n’a pris qu’un point à chacune des deux dernières courses. Daniel Ricciardo n’a pas réussi à marquer dans l’un ou l’autre – il a été mis à l’écart par une perte de puissance liée à une fissure du châssis à Interlagos – tandis que Lando Norris a terminé dixième à chaque fois. Norris a montré un rythme encourageant lors de la course de qualification au sprint de samedi, mais a subi une crevaison dans le premier tour du grand prix et est tombé à l’arrière.

« Il est important maintenant de revenir à la simple notation des résultats qui sont sur la table pour nous », a expliqué Seidl. « Je pense aussi aux deux derniers week-ends de course où nous n’avions pas la voiture la plus forte dans cette bataille dans laquelle nous étions, [it was] encore possible d’obtenir de bons résultats. C’est ce que nous n’avons pas réussi à faire et que nous devons faire mieux.

Cependant, même si l’équipe est incapable de battre Ferrari à la troisième place du championnat, Seidl pense que la quatrième place sera un bon résultat pour McLaren cette année.

« Je suppose qu’avant le début de la saison, si quelqu’un avait dit que nous finirions en F1 P4 cette année, je l’aurais probablement accepté. Mais en même temps, nous sommes des coureurs. Si nous nous rapprochons de P3, nous avons mené le championnat [against Ferrari] depuis pas mal de temps cette saison, nous voulons nous battre pour ce P3.

« En termes de ce que nous méritons en tant qu’équipe, si vous êtes en P4, vous méritez d’être P4. C’est la même chose que l’année dernière lorsque nous étions en P3, nous méritions d’être P3 parce que nous étions la troisième meilleure équipe.

La résurgence de Ferrari cette année, aidée par l’introduction récente d’une mise à niveau du groupe motopropulseur, était à prévoir, a déclaré Seidl.

« Ce n’est pas une surprise qu’une équipe comme Ferrari, après la mauvaise année qu’elle a connue l’an dernier, revienne en force. En fin de compte, ils reviennent juste là où vous vous attendez à ce qu’ils soient avec l’expérience qu’ils ont, avec les gens qu’ils ont, les résultats qu’ils ont avec les pilotes. Je dirais donc que ce n’est pas une surprise.

