McLaren encouragée par le “bon pas en avant” de Ricciardo

in

Au sommaire: Andreas Seidl, directeur de l’équipe McLaren, a déclaré que Daniel Ricciardo avait progressé après son retour en Q3 au Paul Ricard.

En bref

Seidl : McLaren content d’avoir les deux voitures en Q3

Seidl a tiré des points positifs de la performance de McLaren lors des qualifications pour le Grand Prix de France, alors que les deux pilotes ont atteint la Q3.

“Nous avons vu l’image tout au long des séances de qualification que nous avons vues tout le week-end”, a déclaré Seidl. « Ce n’était donc pas une surprise. [On the] Côté positif, c’est évidemment bien d’avoir à nouveau les deux voitures en quali 3.

« C’est bien de voir aussi que Daniel a définitivement fait un bon pas en avant. [He] se sent beaucoup plus à l’aise dans la voiture, ce qui lui a permis de se qualifier à nouveau après les deux derniers week-ends, qui ont été difficiles pour lui.

Seidl a ajouté qu’il était “optimiste, nous pouvons nous battre pour de bons points” dans la course.

Perez: l’aile à faible appui Red Bull sera un gain de course

Suite à la fureur prolongée autour du « flexi-wing » de Red Bull, l’équipe a été contrainte de modifier ses réglages pour le Grand Prix de France.

Maintenant, avec une aile beaucoup plus mince, Perez a déclaré qu’il pensait que cela donnerait un avantage sur Mercedes dans les lignes droites de Paul Ricard.

“Je pense que c’est un avantage pour demain, venez le jour de la course”, a déclaré Perez. « Nous avons une bonne vitesse en ligne droite et nous sommes capables de passer les virages tout en veillant à nos pneus. »

Schumacher: Haas “espérons-le dans le stade” pour un combat

Mick Schumacher et Haas ont atteint la Q2 pour la première fois cette saison au Grand Prix de France. Cependant, cela est dû en partie au fait que la session a été signalée par un drapeau rouge après la chute du champion de Formule 2.

Dans l’attente de la course, Schumacher pense qu’il y a une chance pour les pilotes Haas de courir avec des équipes rivales pour changer.

« Le rythme à long terme était en fait assez bon, alors j’ai hâte d’essayer de voir où nous allons nous retrouver », a-t-il déclaré. « De toute évidence, nous avons vu lors d’apparitions passées que Williams semblait être très rapide en qualifications et en course, parfois ils sont un peu plus proches de nous ou nous sommes plus proches d’eux, comme vous voulez le voir. J’espère donc que nous serons sur le point de pouvoir combattre quelqu’un demain. »

La remontée de Leclerc de la 30e à la première victoire

Arthur Leclerc a remporté sa première victoire en Formule 3 lors de la deuxième course de samedi d’une manière confiante et légère. Cependant, il avait dû regagner 18 places, de la 30e à la 12e lors de la première course du jour, pour s’emparer de la pole position inversée après une panne mécanique l’ayant exclu

«Au début ce matin, j’y suis allé avec mon esprit, j’ai dit que je devais maximiser toutes les opportunités que je reçois et me concentrer sur mon travail. Nous savions que nous avions le rythme dès les essais libres, mais en qualifications, j’ai été un peu malheureux. C’était une très bonne remontée ce matin, pour être honnête, je ne m’attendais pas à revenir d’aussi loin sur la grille et nous sommes arrivés en P1 cet après-midi.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Il y a 50 ans aujourd’hui, Jacky Ickx remportait le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort pour Ferrari

Bulletin

Obtenez le meilleur de notre couverture du sport automobile après chaque course de F1 dans votre boîte de réception – inscrivez-vous à la newsletter gratuite par e-mail de . :

Partagez cet article de . avec votre réseau :