‘McLaren envisage un nouveau châssis pour Daniel Ricciardo’

McLaren envisage de construire un nouveau châssis pour Daniel Ricciardo afin d’alléger ses difficultés, selon un rapport.

Ricciardo, de son propre aveu, connaît un début de vie difficile chez McLaren, après avoir été largement surclassé jusqu’à présent par rapport à son coéquipier, Lando Norris.

Beaucoup avaient prédit que l’Australien expérimenté, sept fois vainqueur en F1, arriverait de Renault et s’imposerait comme le chef d’équipe de McLaren parmi les pilotes.

Mais cela a été tout le contraire jusqu’à présent, Norris ayant connu un début de saison formidable avec deux podiums dans les cinq premiers grands prix qui l’ont placé troisième au classement du Championnat du monde – derrière seulement Max Verstappen et Sir Lewis Hamilton.

Bien sûr, s’adapter à une nouvelle équipe n’est pas facile et Ricciardo n’est pas le seul pilote avec des piles de savoir-faire en F1 à avoir trouvé les choses difficiles en 2021 avec Sergio Perez, Sebastian Vettel et Fernando Alonso n’ayant pas non plus atteint les résultats qu’ils auraient souhaité. jusqu’à maintenant.

Ricciardo a été particulièrement ouvert sur ses difficultés à conduire la voiture, disant après le Grand Prix de Monaco, dans lequel il a terminé 12e et a été battu par Norris, c’est qu’il n’est «pas convaincu» qu’il est capable d’égaler ce que le Britannique est capable de faire. sur la télémétrie pour le moment.

Par conséquent, selon la version italienne de Motorsport.com, il est «question de la possibilité de remplacer le châssis – le choix le plus drastique pour dissiper les doutes liés aux performances de la voiture» à temps pour la prochaine course en Azerbaïdjan.

Après avoir dit qu’il avait besoin de quelques jours après Monaco pour se vider la tête après un week-end où il a fait un pas en arrière par rapport à un affichage plus prometteur en Espagne, Ricciardo a rappelé une histoire de sa jeunesse qui illustrait comment il ne se laissera pas trop tomber sur sa situation .

“Ma relation avec le monde de la course a toujours été celle de … l’amour-haine”, a déclaré le joueur de 31 ans. «Certains jours, ce sport est ce que j’aime le plus au monde, d’autres jours je n’ai pas de réponse.

«Je pense que cette relation particulière de haine et d’amour a commencé lors de ma première année de karting.

«Je me souviens que j’étais sur le point de m’aligner au départ d’une course régionale et le moteur n’a pas démarré. Ce jour-là, j’étais au premier rang, ce qui a été pour moi un grand moment, et ça a été un coup dur.

«Après deux jours, je suis retourné sur la même piste, j’ai poussé le kart et il s’est allumé, et j’ai appris alors que les voitures de course peuvent être très grossières.

“Qui sait, peut-être que nous allons à Bakou, je sors pour les premiers essais et je suis de retour dans la position où je veux être.”

