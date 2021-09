Stoffel Vandoorne est un concurrent pour courir une troisième entrée Arrow McLaren SP dans la série IndyCar sur une base à long terme, a confirmé Zak Brown.

Brown, le PDG de McLaren, a déclaré en août que des plans étaient en cours pour engager une troisième voiture “et concourir pour le championnat” idéalement en 2022, mais sinon en 2023. Cela dépendait en grande partie de la capacité de l’équipe à trouver le bon pilote pour rejoindre Pato. O’Ward et Felix Rosenqvist.

McLaren a acquis cet été une participation majoritaire dans l’équipe basée à Indianapolis dirigée par Schmidt Peterson Motorsports et soutenue par Arrow Electronics, qui a remporté deux des 15 courses IndyCar cette année via O’Ward. Il est deuxième au classement derrière le champion élu Alex Palou avant la dernière course de la campagne à Long Beach.

Concernant l’année prochaine, la dernière mise à jour de Brown est que la troisième voiture pourrait apparaître à la mi-saison. Il a déclaré que quelques anciens coureurs McLaren F1 pourraient être candidats pour le conduire, mais il semble que l’âge serait beaucoup plus du côté de Vandoorne que de celui de Juan Pablo Montoya.

Le Colombien, qui a terminé sa carrière en Formule 1 avec une saison et demie chez McLaren en 2005-06, a piloté pour l’équipe Arrow McLaren lors de l’Indy500 de cette année.

Vandoorne a couru aux côtés de Fernando Alonso lorsque la tenue de Woking était au plus bas en termes de performances en 2017-18.

« Une fois que nous aurons une troisième voiture, chaque fois que ce sera le cas, ce qui ne sera pas le début de l’année, nous utiliserons alors une troisième voiture. [full time]”, a déclaré Brown, cité par Autosport. « Nous n’entrerons pas et ne sortirons pas – une fois que nous y serons, nous y allons.

“Bien sûr, nous utiliserons une troisième voiture en 2023, peut-être que nous la sortirons à un moment donné en 22. Quoi qu’il en soit, nous n’avons pas encore cela en tête.

« Cela dépend en grande partie du conducteur. Si je ne peux pas avoir un pilote qui, je pense, est de calibre championnat, alors nous ne sortirons pas une troisième voiture juste pour le plaisir.

« Si nous amenons le chauffeur là où nous disons ‘c’est ça, c’est lui’, nous y allons.

“Je veux quelqu’un qui puisse être dans la voiture pendant cinq ans, au moins avoir cette opportunité.

“Juan a fait un excellent travail à Indy, donc j’aimerais le faire courir à nouveau, mais quel que soit ce troisième pilote, c’est quelqu’un que je veux voir être dans notre voiture pendant cinq ans.”

Montoya a maintenant 45 ans et plus d’un coureur d’endurance ces jours-ci, donc Vandoorne offrirait plus de potentiel de longévité à 29 – et serait « certainement à l’étude », dit Brown.

“Je pense que c’est un très bon pilote de course”, a déclaré le Californien.