McLaren est dans une situation financière fantastique, assure Zak Brown

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a clairement indiqué que l’équipe de Formule 1 se portait bien, à la fois financièrement et en termes de succès en piste.

Le début de la pandémie mondiale au début de 2020 a durement touché le groupe McLaren au sens large, qui a annoncé un licenciement de 25% de ses effectifs, tandis que des rapports ont fait surface selon lesquels l’entreprise recherchait des prêts pour fournir une injection de liquidités, obtenant finalement 150 millions de livres sterling du National Banque de Bahreïn.

Une participation minoritaire dans l’équipe de F1 de McLaren a également été vendue au consortium américain MSP Sport Capital dans le cadre d’un accord d’une valeur de 185 millions de livres sterling.

L’année suivante, la base du McLaren Technology Center a été vendue à Global Net Lease pour 170 millions de livres sterling, l’installation étant ensuite relouée à McLaren, tandis qu’au cours de l’été de cette année-là, Brown a déclaré que 550 millions de livres sterling de nouveaux investissements avaient été obtenus.

Cela proviendrait principalement d’un accord avec le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite [PIF], ainsi que des contributions du propriétaire majoritaire du groupe McLaren, Mumtalakat, et d’autres investisseurs.

Brown a cependant assuré que McLaren était désormais sur une base financière très stable, l’équipe de F1 bénéficiant grandement de son partenariat avec MSP, une collaboration qui existe maintenant depuis un peu plus d’un an.

Cité par Motorsport-Total.com, il a déclaré : « Nous sommes dans une excellente situation financière.

« Nos ventes augmentent rapidement. Je pense que nous avons annoncé plus de partenaires commerciaux que toute autre équipe de Formule 1.

« MSP nous a donné les ressources financières dont nous avons besoin pour devenir rentables.

« Ils ont été un facteur très stabilisateur au sein de l’équipe de course à la fois fiscalement et émotionnellement. Ce sont d’excellents partenaires. Ce sont des investisseurs sportifs et ils veulent gagner. Ils comprennent le sport parce que la Formule 1 est une entreprise unique. Nous ne pouvions donc pas être plus heureux après un an.

Le succès de McLaren sur la piste a également joué un rôle important dans le renforcement du moral au sein de l’équipe de F1, a déclaré Brown.

En 2020, l’équipe a obtenu la P3 au championnat des constructeurs et, malgré une place en 2021, elle est revenue sur la plus haute marche du podium lorsque Daniel Ricciardo a remporté la victoire à Monza, Lando Norris faisant un doublé pour l’équipe.

C’était le premier doublé McLaren en Formule 1 depuis Canada 2010.

« Avec les résultats sur et en dehors de la piste et l’investissement, le moral de l’équipe n’a jamais été aussi bon », a déclaré Brown.