Lando Norris ne lisait pas trop dans sa solide performance de vendredi à Bahreïn, estimant que McLaren n’était pas un match pour Mercedes ou Red Bull.

McLaren, et en particulier Norris, ont eu une bonne ouverture de deux séances d’essais de la saison 2021, avec le jeune Britannique prenant P3 en FP1 et P2 en FP2.

Tout en se disant heureux dans le nouveau MCL35M, il a minimisé sa performance de la journée, car il a suggéré que Mercedes et Red Bull reviendraient bientôt occuper les quatre premières places.

Lorsqu’on lui a demandé par Sky Sports F1 s’il pouvait rêver avant la course d’ouverture, Norris a déclaré: «Non, pas vraiment. Je veux dire que nous avons regardé rapidement aujourd’hui, mais je pense que ce qui va se passer demain est assez évident.

«Ce sera un peu les quatre voitures avant habituelles devant nous, mais derrière là, cela semble très proche même si aujourd’hui nous étions un peu en avance, je pense que c’est juste parce que nous avons montré un peu plus.

«Nous irons demain et ce sera un peu plus là où nous devrions être, mais je me sens bien dans la voiture.

«La voiture se sent bien dans certains domaines, dans certains domaines également, elle ne se sent pas très bien, et nous devons nous améliorer et si nous pouvons l’améliorer demain, je serai plus heureux, c’est donc notre travail pour ce soir.

Alors que son premier vendredi dans la McLaren MCL35M touchait à sa fin, Daniel Ricciardo s’est dit heureux d’avoir enfin vu comment McLaren se mesurerait aux autres équipes sur la piste.

Mais quant à sa propre performance, il a estimé qu’il n’avait pas encore réussi à obtenir 100% de la voiture ou à réaliser un tour «génial». L’Australien a terminé la session de l’après-midi en P6.

« Ce qui est encourageant, c’est que nous sommes deuxième et sixième et toujours tous les deux relativement malheureux », a-t-il déclaré dans la plume des médias.

«Il y a encore des choses à perfectionner, est-ce que je pensais avoir fait des tours géniaux aujourd’hui? Pas encore génial. Mais je ne pense pas qu’aujourd’hui soit une bonne sorte de référence.

«C’est bien de mettre tout le monde sur la bonne voie dans les mêmes conditions, cependant. Nous voyons donc où nous en sommes.

«Ne pas être trop pessimiste, mais je ne pense pas que nous disions encore que nous sommes à 100% dans la voiture et que nous sommes confortables et que nous faisons tout ce que nous voulons.

«Je pense que nous avons encore du travail à faire. Mais sachant cela, et nous sommes toujours aux extrémités pointues, je suppose que c’est encourageant.

