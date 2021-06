McLaren exclut un retour aux courses de voitures de sport en 2023

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a exclu que l’équipe revienne à l’action de course de voitures de sport en raison d’une affaire inachevée en Formule 1 et en IndyCar.

Le processus de reconstruction chez McLaren a inclus une extension à d’autres séries de sport automobile en dehors de la Formule 1 et un retour au WEC et au Mans a été discrètement suggéré comme prochain domaine d’intérêt pour eux.

Cependant, Brown est conscient du fait qu’il reste encore beaucoup de travail à faire en Formule 1 et en IndyCar où remporter à nouveau les championnats du monde est toujours l’objectif ultime, malgré de grands progrès au cours de son mandat.

“Nous examinons constamment d’autres formes de sports motorisés”, a déclaré Brown.

“Mais nous n’irons certainement pas aux courses de voitures de sport en 2023. C’est en cours de révision.

«Pour l’instant, nous ne sommes toujours pas là où nous voulons être en Formule 1. Nous sommes en quelque sorte à mi-chemin de notre voyage. Nous voulons rester très concentrés là-dessus.

« Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être en IndyCar, qui gagne des championnats. Nous voulons rester concentrés là-dessus.

«Nous examinons donc d’autres formes de sport automobile. Si nous devions faire des voitures de sport, ce ne serait certainement pas en 2023. »

Quoi. Une course. 🧡@PatricioOWard et la Chevrolet McLaren SP n°5 Arrow franchissent le drapeau à damier P4. 👊#INDYCAR / #Indy500 pic.twitter.com/K9KH6KL9vE – Arrow McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 30 mai 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur leurs abonnements Access et Pro ! Cliquez ici et utilisez le code PLANETF10 à la caisse*

* l’offre expire le dimanche 6 juin à minuit

Bien que la présence de McLaren en IndyCar n’ait pas encore abouti à de l’argenterie, Brown aime ce qu’il voit d’un point de vue commercial.

“IndyCar d’après ce qu’il a fait pour notre équipe de course, il a atteint les objectifs”, a poursuivi Brown.

« L’Amérique du Nord est très importante pour McLaren, la majorité de nos partenaires.

« Être en IndyCar nous permet d’amplifier le marché nord-américain. Vous voyez nos partenaires comme BAT et Mission, plus récemment Darktrace qui fait partie de notre équipe de Formule 1 et nous rejoint en IndyCar.

“En même temps que vous voyez Arrow étendre sa participation au sport automobile, sont évidemment le partenaire titre de l’équipe Indycar, nous ont rejoints en Formule 1 pour atteindre les autres parties du monde que la Formule 1 fait.

« Commercialement, ça a très bien marché.

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !