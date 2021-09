McLaren exhorte la F1 à éviter les week-ends de course « triple tête » · .

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a exhorté la Formule 1 à éviter de programmer des week-ends de course «triple» sur le calendrier de la saison prochaine.

Organiser trois week-ends de Grand Prix consécutifs impose une charge importante au personnel de la Formule 1. La série a organisé son premier triple titre en 2018, mais à la suite de plaintes d’équipes, elle ne l’a plus fait en 2019.

Cependant, la pression sur le calendrier créée par la pandémie a conduit à la programmation de quatre triples titres la saison dernière. Ce week-end, la F1 conclura son deuxième triplé de la saison en cours et un troisième est prévu avant la fin de l’année.

Le calendrier 2021 F1 devait initialement comporter 23 courses, mais a été raccourci à 22 suite aux annulations dues à la pandémie. Seidl a exhorté la F1 à ne pas étendre davantage le calendrier en 2022 et à éviter tout triple en-tête.

“La chose la plus importante à mon avis est évidemment que nous n’augmentons pas davantage le nombre de courses par an”, a-t-il déclaré en réponse à une question de .. «Je pense que ce que nous avons en place maintenant est déjà trop lourd en termes de fardeau pour notre peuple.

« Et puis un sujet très important est aussi le nombre de triples en-têtes. De mon point de vue, nous devrions à nouveau éviter complètement, pour réduire le fardeau de notre peuple, les triples en-têtes du calendrier. Nous devrions essayer de nous en sortir en évitant les triples en-têtes, pour être honnête. »

La Formule 1 ajoutera une deuxième course aux États-Unis l’année prochaine. Cependant, sa nouvelle course à Miami doit avoir lieu en mai, plusieurs mois avant la visite habituelle de la série au Texas pour l’événement du Circuit of the Americas.

Seidl pense que la F1 devrait également envisager de regrouper les courses dans les régions voisines pour réduire ses coûts de voyage et son empreinte carbone. Il a déclaré que c’était un facteur que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, envisageait.

“C’est évidemment très important pour nous, mais je sais aussi de Stefano que c’est très important pour Stefano”, a-t-il déclaré. “Il a mis en place un programme clair de ce qu’il veut réaliser avec la Formule 1 jusqu’en 2030 et une grande partie de cela est aussi le côté logistique des choses. Nous savons donc de Stephano qu’il étudie cela.

