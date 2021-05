McLaren exhorte la FIA à adopter une position plus ferme sur les ailes «flexibles» · .

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que la FIA avançait trop lentement pour empêcher les équipes d’utiliser des ailes arrière flexibles et désavantager les équipes qui respectent les règles.

Lewis Hamilton a attiré l’attention sur les ailes «flexibles» de la Red Bull pendant le week-end du Grand Prix d’Espagne. La FIA a réagi en introduisant un test de rigidité de l’aile arrière plus sévère. Cependant, il n’entrera en vigueur que le 15 juin et les équipes bénéficieront d’une tolérance de 20% pour le premier mois de son introduction par la suite.

Seidl dit que McLaren soutient la nouvelle directive, mais est frustré que le moment de son introduction permette aux équipes rivales de continuer à utiliser leurs conceptions actuelles d’aileron arrière pendant plusieurs courses.

«Quand vous voyez toutes les vidéos et photos de Barcelone, ce qui se passait là-bas est assez clair», a déclaré Seidl. «Par conséquent, nous saluons la réaction de la FIA avec une directive technique dont nous sommes également satisfaits, le contenu de base.»

Les équipes pourront continuer à utiliser leurs ailes arrière actuelles lors du Grand Prix de Monaco de ce week-end et de la manche suivante en Azerbaïdjan. Seidl a déclaré à McLaren “Pas du tout d’accord avec le calendrier de la mise en œuvre.”

“De notre point de vue, il n’y a aucune raison pour qu’une seule équipe – nous parlons de plus d’équipes ici – ait déjà l’avantage de faire des choses qui, de notre point de vue, sont clairement contraires aux règlements”, a-t-il expliqué.

«Ils avaient déjà l’avantage sur plusieurs courses, ce dont nous ne sommes évidemment pas satisfaits. Mais maintenant, leur permettre d’avoir un avantage supplémentaire pour d’autres courses est clairement quelque chose que nous sommes fortement en désaccord et nous sommes déjà en conversation avec la FIA.

Certaines équipes semblent avoir conçu leurs ailes arrière pour fléchir à grande vitesse afin de réduire la traînée qu’elles génèrent en ligne droite. Ces équipes bénéficieront d’un avantage particulier lors de la prochaine manche du championnat en Azerbaïdjan, estime Seidl, car le circuit de Bakou connaît généralement les vitesses de pointe les plus élevées de l’année.

“Il est clair qu’avec des ailes flexibles en place, vous avez évidemment un gros avantage, en particulier sur des pistes comme Bakou”, a-t-il déclaré. «Vous pouvez simplement utiliser beaucoup plus d’appui au lieu de la vitesse maximale.

«C’est pourquoi ce sujet revient de temps en temps. Mais encore une fois, il y a des réglementations en place et chaque voiture doit se conformer à la réglementation, aussi simple que cela.

Seidl a insisté sur le fait que le simple fait que les ailes passent les tests de flexibilité actuels ne signifie pas qu’elles sont légales.

«Les tests qui sont actuellement mentionnés dans la réglementation sont en place pour soutenir en plus la FIA afin de vérifier de manière simple si les voitures sont conformes à la réglementation. Mais cela ne signifie pas que seul ce test est le critère si la voiture est légale ou non.

«Avec les images disponibles de Barcelone, je pense que ce qui se passe là-bas est assez clair et nous espérons simplement que la FIA montre maintenant une main très forte sur ce point parce que, de notre point de vue, ce n’est tout simplement pas acceptable car cela met des équipes qui se conforment au règlementations très désavantagées. »

Cependant, il a indiqué que McLaren n’avait pas l’intention de protester contre l’une des équipes utilisant les ailes flexibles ce week-end.

«En principe, je ne suis pas un grand fan de protester contre d’autres équipes et voitures, etc. Donc tout ce que je peux dire pour le moment, nous sommes en dialogue avec la FIA pour comprendre ce qu’elle va mettre en place afin de s’assurer que les équipes qui ont conçu des appareils ou des pièces qui permettent des choses que nous avons vues à Barcelone ne peuvent tout simplement pas n’utilisez plus ces appareils ou pièces à partir de maintenant. Et puis nous partirons de là.

