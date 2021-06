McLaren exhorte la FIA à utiliser de nouveaux points pour agir sur les ailes flexibles · .

La FIA a introduit ce week-end un nouveau système de surveillance de la déflexion de l’aileron arrière à l’aide d’autocollants en forme de points placés sur la carrosserie des voitures.

Les ailes arrière de plusieurs équipes ont fait l’objet d’un examen minutieux après avoir été vues en train de fléchir de manière significative lors du week-end du Grand Prix d’Espagne.

La FIA utilise des séquences vidéo embarquées pour observer tout mouvement des autocollants afin de juger de la déviation des ailes arrière à grande vitesse autour du circuit de la ville de Bakou ce week-end. Les autocollants en forme de point mesurent 10 mm de diamètre et il y en a six de chacun sur le plan principal et le rabat des ailes arrière.

Les équipes ont été informées de la modification d’une directive technique révisée publiée la semaine dernière. Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, s’est félicité de cette décision et a appelé la FIA à utiliser toute preuve de flexion des ailes pour punir les équipes qui enfreignent les règles.

“Notre position n’a pas changé par rapport à ce que j’ai communiqué lors du week-end de course à Monaco”, a déclaré Seidl aux médias, dont . à Bakou aujourd’hui. « Nous devons simplement voir maintenant au cours du week-end ce qui va se passer.

“C’était bien de voir qu’il y avait eu une mise à jour de la directive aux équipes la semaine dernière, que ces autocollants avaient déjà été introduits pour ce week-end, ce qui donne à la FIA une meilleure opportunité ou possibilité de mesurer ce qui se passe réellement.”

La FIA a précédemment annoncé que de nouveaux tests statiques sur les ailes arrière seront introduits après la course de ce week-end. Cependant, McLaren et d’autres équipes se sont plaints que cela permettrait à tous les rivaux dont les ailes arrière fléchissent de continuer à utiliser des conceptions non conformes aux réglementations en Azerbaïdjan ce week-end.

Le responsable des monoplaces de la FIA, Nikolas Tombazis, a depuis indiqué que des équipes pourraient être trouvées en infraction avec les règles sur la base des preuves recueillies à partir des nouveaux autocollants. L’article 3.8 du règlement technique stipule que, à quelques exceptions près, “toute partie spécifique de la voiture influençant ses performances aérodynamiques doit rester immobile par rapport à la partie suspendue de la voiture”.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

« D’après ce que je comprends, ces points aident simplement à mesurer avec précision ce qui se passe, car lorsque nous regardons les vidéos de Barcelone, également pour la FIA, il est évidemment difficile d’obtenir en détail les chiffres en termes de ce qui fléchit et comment exactement. Donc, en fin de compte, cela donne simplement à la FIA la chance de mesurer en détail ce qui se passe et quelles parties.

“Je pense que Nikolas a également clairement indiqué dans son TD que s’il voit des cas extrêmes comme, de mon point de vue, nous l’avons vu à Barcelone, il prendra des mesures.”

“De notre point de vue, si nous voyons à nouveau des déviations, comme nous l’avons vu à Barcelone, il doit y avoir de l’action ici ce week-end”, a ajouté Seidl. “À quoi ressemblera cette action dans le paddock, je ne sais pas encore.”

Photos : premier jour d’entraînement du Grand Prix d’AzerbaïdjanSeidl a nié l’existence d’une “zone grise” dans les règles entre l’article 3.8, qui interdit les ailes flexibles, et 3.9, qui définit le test de charge. “Je ne pense pas que ce soit gris, de notre point de vue”, a-t-il déclaré. « Il suffit d’entrer dans le détail de la conception de ces pièces.

“Si vous détectez – encore une fois ce n’est pas notre travail, c’est le travail de la FIA – si vous détectez ensuite qu’il y a certaines conceptions autour desquelles sont faites exprès pour fléchir d’une certaine manière, je pense que c’est assez clair ce qui se passe.”

“[Article] 3.8 définit assez clairement ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas », a-t-il ajouté. « Et puis si quelqu’un conçoit un aileron arrière ou une plaque d’extrémité avec l’intention claire de fléchir d’une certaine manière, même d’une manière qui n’est pas détectée par le test en 3.9, je pense que ce que cela signifie est assez clair.

« C’est notre point de vue. Et encore une fois, nous sommes satisfaits de toutes les actions que la FIA a mises en place avec la directive technique également, même avec la mise à jour de la directive technique.

Cependant, il a déclaré qu’il était trop tôt dans le week-end pour envisager une protestation, car les équipes pourraient ne pas utiliser leurs ailerons arrière de spécification de course avant demain. « En général, cela n’a aucun sens de faire quoi que ce soit avant l’épreuve car on peut changer d’aileron arrière le samedi matin. Il ne sert à rien de faire quoi que ce soit un vendredi soir.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :