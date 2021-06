McLaren explique le rôle «clé» d’un pilote de simulateur au sein de l’équipe

McLaren a autorisé l’accès aux coulisses de son usine alors qu’ils et le pilote de simulation Oliver Turvey ont expliqué comment son rôle joue un rôle dans le succès de l’équipe sur la piste.

Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de la Formule 1, le pilote d’essai et de développement Turvey – qui participe également à la Formule E – a expliqué comment son travail alimente directement un week-end de course de Formule 1.

F1 2020 est aussi proche que de nombreux fans pourront expérimenter des simulations de course de Formule 1, mais les simulateurs d’équipe sont beaucoup plus compliqués, comme l’a expliqué le Britannique :

« Le simulateur est comme un modèle virtuel de la vraie voiture », a-t-il déclaré. “C’est où [I] en tant que pilote d’essai, et les pilotes de course se préparent avant les week-ends de course et développent la voiture.

« Nous essayons de nouvelles pièces tout au long de la saison et différentes configurations avant chaque Grand Prix. Un bon pilote de simulation doit être rapide – vous devez être aussi rapide que les pilotes de course et, aussi, vous devez trouver la limite de la voiture pour pousser la voiture à son potentiel maximum.

“Les choses les plus cruciales sont d’être cohérent – il est vraiment important que vous soyez capable de faire des tours cohérents pour pouvoir analyser tous les développements et changements de configuration, et pour être capable de donner des commentaires clairs et concis sur tous les changements et pour l’ensemble -up améliorations.

Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, admettant qu’il ne sait toujours pas exactement quel est l’ordre hiérarchique de 2021, tout avantage potentiel obtenu dans le simulateur pourrait être crucial dans le contexte de la saison.

L’ingénieur en dynamique des véhicules de l’équipe, David Lopez Almirall, a développé l’évaluation de Turvey en ajoutant : « Dans cet environnement, vous pouvez tester tout ce à quoi vous pouvez penser.

« Par différents modèles de voitures, différents tracés de piste et même différentes conditions météorologiques. Ce faisant, vous savez déjà comment ces changements affecteraient la vie réelle.

« Les ingénieurs de course utilisent nos retours du simulateur et leurs propres conclusions pour prendre leurs propres décisions et apporter leurs propres changements sur la piste. »

Tom Stallard, l’ingénieur de course de Daniel Ricciardo, a parlé de l’importance du simulateur du point de vue de la façon dont il aide à traverser un week-end de course.

« Le simulateur est vraiment important pour nous parce que nous ne pouvons pas faire tous les tests que nous voulons faire en deux courtes sessions vendredi », a expliqué Stallard.

« Maintenant que les séances sont réduites à une heure seulement, c’est encore moins que ce à quoi nous sommes habitués. Nous pouvons donc utiliser le simulateur pour pouvoir tester toutes les choses que nous n’avons pas pu tester sur la piste et voir quel potentiel il y a de changer les performances de la voiture pour le lendemain.

Pour un aperçu complet de McLaren, vous pouvez regarder la vidéo complète en cliquant ci-dessous :

