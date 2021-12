McLaren F1 expérimente « des temps fous et insensés 10 »

Patricio O’Ward a vraiment apprécié sa première expérience de pilotage d’une voiture de Formule 1, enthousiasmé par la journée qu’il a passée à Abu Dhabi.

Le pilote d’Arrow McLaren SP IndyCar a remporté un pari avec le patron de l’équipe Zak Brown et a eu l’opportunité de participer au test des jeunes pilotes d’après-saison pour l’équipe McLaren de Formule 1, après avoir remporté une course IndyCar pour la première fois.

Il a profité au maximum de l’opportunité qui s’offrait à lui en parcourant 92 tours du circuit de Yas Marina dans la voiture actuelle de l’équipe – et le Mexicain de 22 ans a eu du mal à exprimer à quel point c’était un changement pour lui par rapport à son habitué auto.

Le jour dont @PatricioOWard rêvait ! ?? Content que tu l’aies aimé, Pato. Tu as été excellent. pic.twitter.com/1YwvNDgB0e – McLaren (@McLarenF1) 14 décembre 2021

« Je suis à court de mots à propos d’aujourd’hui », a déclaré O’Ward par la suite, selon Motorsport.com. « L’expérience et l’opportunité sont rares, une fois dans la vie.

« Mais mec, wow ! Genre, wow, ces voitures sont ridicules. Je m’attendais à des moments fous et fous, et c’est des fois fous et fous 10.

« Je pensais que l’IndyCar était rapide, et mes yeux, je veux dire, c’était juste fou. Je ne sais pas quoi dire d’autre.

« Dès le premier tour, dès que je suis sorti, j’ai senti la puissance et l’adhérence, le freinage. La chose fait ce que vous voulez. Quelle belle expérience et quelle voiture !

Les exigences physiques d’une voiture de Formule 1 McLaren sont différentes de ce qu’il expérimente en IndyCar, avec la série de virages rapides et rapides à Abu Dhabi mettant une pression supplémentaire sur son cou – qui, a-t-il admis, était douloureux vers la fin de la journée.

Cela n’enlève rien à combien il a apprécié sa journée, et a déclaré qu’il avait délibérément évité de se mettre absolument au volant, car il ne voulait pas subir les conséquences d’un accident.

« Mec, mon cou est détruit », a plaisanté O’Ward, bien qu’il ait décrit la sensation de conduire la voiture comme « addictive » et la « meilleure expérience que j’aie jamais eue dans une voiture de course de ma vie ».

« Je ne pense pas que quoi que ce soit s’en soit approché », a-t-il ajouté.

« En termes de conduite, de sensations dont il est capable et de ses limites, rien ne se rapproche de cela. Le sentiment qu’un IndyCar vous donne est fou. Mais vous entrez dans cela, et juste la façon dont il est capable de tout faire si vite et tout est si compressé, c’est comme un jeu vidéo. C’est irréel.

« Mais je dois dire, pour en extraire le dernier morceau à coup sûr, il faut un peu plus d’engagement envers la voiture. Je ne suis certainement pas allé à la limite dans certains domaines. Je l’ai fait dans d’autres, mais dans d’autres domaines.

« C’est normal, il faudra du temps pour savoir de quoi il est capable, pour vraiment y arriver et ne pas dépasser la limite. Je ne voulais pas me contenter de dire ‘J’ai de grosses couilles, je vais l’envoyer !’ et finir dans le mur.

Il a terminé quatrième du test mardi, avec la réserve Mercedes et le champion du monde de Formule E Nyck de Vries en tête des feuilles de temps.