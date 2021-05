McLaren gardera les mises à jour «goutte-à-goutte» sur la voiture 2021

McLaren continuera d’apporter des mises à jour pour sa voiture 2021 après avoir introduit un nouvel aileron avant et un nouveau plancher au Grand Prix d’Espagne.

Le directeur technique de l’équipe, James Key, a déclaré qu’il s’agissait de leur première mise à jour substantielle après une série de modifications mineures de leur MCL35M.

«Nous avons apporté de petits morceaux depuis le début de la saison avec notre voiture de course one-spec, que nous avons testée à Bahreïn avant de frapper Bahreïn pour la course en début d’année.

«Depuis lors, nous avons fait une sorte de mises à jour mineures au fur et à mesure. Cette course a été la première à introduire des pas plus lourds que nous voulions faire.

Les modifications apportées à la réglementation de la F1 pour 2021 ont créé d’importantes opportunités de développement, a déclaré Key. «Nous avons modifié l’architecture de l’aile avant, c’est un nouvel aileron avant et le plancher aussi, là où les règlements ont vraiment fait leur apparition sur le côté du plancher.

«C’est encore un domaine qui est mûr pour le développement et c’est encore assez brut, je pense que vous voyez en quelque sorte un thème commencer à se développer là-bas. Mais il y a encore beaucoup de performances à trouver dans certains de ces domaines plus frais.

McLaren a fait tourner ses nouvelles pièces pendant la course.L’équipe a effectué des tests consécutifs de leurs nouvelles pièces pendant les essais. «Nous avions beaucoup de travail à faire pour nous assurer que nous étions satisfaits du fonctionnement des pièces, régler les voitures sur eux, donner aux pilotes la possibilité de se relancer et nous avons conservé les spécifications que nous avons apportées,» Key expliqué.

«Nous avons donc mis à jour la voiture avec les nouvelles pièces, ce qui est une excellente nouvelle et un excellent effort de la part de tous les gars de l’aéro et de l’usine de tous pour la concevoir et la pousser à travers le processus de production pour l’obtenir ici à temps et nous donner le ensembles dont nous avions besoin.

Les nouveaux composants ont été utilisés dans la course et Key a ajouté qu’il y aura «d’autres pièces à venir» à l’avenir. «Nous n’avons pas encore terminé le 35M, il reste quelques mises à jour à venir. Il y en a encore dans un cadre conceptuel pour le moment et nous les apporterons au fur et à mesure.

«Il n’y a pas d’événements cibles fixés, pour le moment, pour aucun d’entre eux – nous les mettrons sur la voiture quand ils semblent prêts et disponibles pour tester, dans certains cas, le bon type de piste. Monaco n’est pas toujours le meilleur endroit pour apporter certaines choses, ils peuvent donc être retardés pour les circuits suivants et ainsi de suite et continuer à nourrir la voiture avec de nouveaux morceaux.

