McLaren : l’objectif 2021 ne nuira pas aux perspectives 2022

Parmi les quelques équipes qui développent encore leur voiture 2021, James Key est fermement convaincu que la décision de McLaren de poursuivre P3 ne nuira pas à leur compétitivité en 2022.

La saison prochaine, la Formule 1 présentera de toutes nouvelles voitures, le sport adoptant l’aérodynamisme à effet de sol dans le but d’améliorer la capacité de suivre et finalement de dépasser.

La plupart des équipes sont déjà concentrées à 100% sur 2022 après avoir cessé de mettre à jour leurs voitures actuelles, la plupart étant celles qui n’ont rien pour se battre cette saison.

Ce n’est pas là où en est McLaren, l’équipe de Woking s’est engagée dans une bataille tendue avec Ferrari pour la troisième position du championnat des constructeurs – et les millions de dollars qui vont avec.

Comme Red Bull et Mercedes, qui se battent pour le titre mondial et apportent toujours des mises à jour mineures à la piste, McLaren aussi.

“Il existe différentes manières d’interpréter la transition”, a expliqué Key, directeur technique de McLaren, à Auto Motor und Sport. « Le timing des mises à jour sur la piste ne dit rien sur la durée de développement de la voiture.

« Nous n’avons introduit que récemment des améliorations, mais celles-ci ont été adoptées par les aérodynamiciens et les concepteurs il y a longtemps. Nous les avons fait passer par le système pendant que nous étions occupés avec la voiture de l’année prochaine.

« Il était difficile de prédire où seraient les équipes cette année, car l’aérodynamisme a été fortement réduit. On parle d’une perte d’une seconde par tour.

« Il y avait un grand risque que vous preniez du retard si vous ne réagissiez pas directement. Dans une telle situation, vous ne vous contentez pas de donner une saison – même s’il y a une tâche énorme qui attend ensuite. Nous voulions nous en assurer.

«Cela nécessite une planification approfondie à l’avance. De nombreux projets qui ont atteint la voiture au cours de la première moitié de la saison ont été planifiés avant Noël. C’est un décalage assez important. Je soupçonne que nous avons probablement consacré un peu plus de temps à la voiture de cette année pour mener à bien nos projets que peut-être certaines autres équipes.

On pourrait dire que McLaren a fait exactement cela, en prenant le drapeau à damier au Grand Prix d’Italie alors que Daniel Ricciardo a mené Lando Norris à domicile dans un doublé.

“Celui-ci est pour l’équipe, nos fans et nos partenaires. Je suis sûr qu’il y a plus à venir ! ?? Le directeur de l’équipe, Andreas Seidl, revient sur la victoire au #GP d’Italie et sur ce que cela signifie pour McLaren.👇 – McLaren (@McLarenF1) 21 septembre 2021

Key, cependant, est convaincu que cela ne nuira pas aux perspectives de l’équipe en 2022.

« Quel est le bon équilibre entre deux saisons ? il a dit. « Qu’est-ce qui rend cette saison moins importante qu’une autre ? Je ne pense pas que cela nous affecte particulièrement pour 2022 en ce moment. Nous nous sommes concentrés sur la voiture à venir depuis longtemps.

Il a ajouté : « C’était très difficile de trouver le bon équilibre. La voiture 2022 est créée sur une feuille de papier vierge. Bien sûr, vous emportez avec vous les connaissances nécessaires pour concevoir une voiture. Savoir ce que vous voulez dire rend une voiture rapide. Mais en ce qui concerne la configuration mécanique de la voiture, les outils aérodynamiques, 2022 sera complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués.

“Si vous étiez dans la position luxueuse de pouvoir amortir cette saison et d’investir à 100% dans l’année prochaine et dans l’avenir, ce serait bien sûr formidable.

“Mais si vous vous asseyez au mur des stands et que vous êtes éliminé lors de la première course en Q1, ce serait difficile à avaler. Alors vous pourriez penser que nous aurions dû investir plus de temps dans cette voiture.

« En fin de compte, nous sommes tous des coureurs. Nous avons essayé de trouver l’équilibre, donc nous courons à un niveau raisonnable cette saison mais sans trop en dévoiler en 2022. À cela s’ajoutent les restrictions sur l’aérodynamisme avec moins de temps en soufflerie et moins de CFD. Et le plafond budgétaire en général.

« Vous devez bien peser les ressources et les budgets entre les projets. Nous ne saurons pas à quoi ressemble la bonne voie avant 2022. Chaque équipe doit suivre l’approche qu’elle juge appropriée.