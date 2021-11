Dans le résumé : Lando Norris dit que McLaren doit espérer une grande découverte du jour au lendemain pour devenir compétitive autour de l’Autodromo Hermanos Rodriguez.

En bref

« Pas une bonne journée » pour McLaren après un manque de rythme Norris a déclaré que vendredi au Grand Prix du Mexique n’avait été « pas une bonne journée » pour McLaren après avoir terminé les essais à la 12e place.

« Nous avons eu beaucoup de difficultés en FP1 et nous étions assez loin du rythme », a-t-il déclaré. « Cela s’avère définitivement un peu plus difficile que ce à quoi nous nous attendions en venant ici. Durer [time] nous n’étions pas forcément géniaux, mais nous avons quand même fait de bonnes qualifications. Mais notre rythme de carburant faible et même le rythme de carburant élevé étaient assez loin aujourd’hui.

« Il y a donc certainement du travail à faire du jour au lendemain pour essayer de progresser. Je suis convaincu que nous pouvons le faire et je pense que nous avons de bonnes directions à prendre à partir des tests que nous avons faits aujourd’hui.

Les qualifications particulièrement importantes au Mexique – Perez

Sergio Perez dit que la difficulté de dépasser ce week-end rendra les qualifications particulièrement importantes.

Le pilote Red Bull arrive à sa course à domicile après avoir terminé sur le podium lors des deux dernières courses. « Je veux vraiment garder ma forme et je me sens plus à l’aise maintenant avec l’équipe, avec la voiture », a-t-il déclaré. « J’espère vraiment que je pourrai passer un bon samedi ici.

« Les dépassements sont généralement très difficiles ici, nous demandons beaucoup aux freins, au moteur. C’est toujours une course très délicate si vous n’êtes pas devant, alors j’attends avec impatience de bonnes qualifications.

Verstappen : demande de Perez pour couvrir Hamilton « logique »

Après le ravitaillement de Verstappen, il a exhorté son équipe à faire de même avec PerezMax Verstappen a expliqué son rôle dans le timing du premier arrêt au stand de son coéquipier lors du Grand Prix des États-Unis. Le pilote Red Bull a exhorté son équipe à opposer Sergio Perez afin de forcer Mercedes à réagir en faisant venir Lewis Hamilton.

« Vous devriez forcer Hamilton à ne pas rester longtemps avec Checo », a déclaré Verstappen à son équipe.

Verstappen a refusé de confirmer si le scénario avait été discuté avant la course à la demande de .. «Pour moi, c’était juste une chose logique à laquelle penser.

« Vous ne voulez tout simplement pas qu’ils aient un énorme avantage sur les pneus, et nous avons deux voitures là-haut, vous devriez donc utiliser cet avantage. »

Saucy fera ses débuts en F3 avec ART

Grégoire Saucy fera ses débuts en Formule 3 FIA avec ART l’année prochaine après avoir remporté le championnat d’Europe de Formule Régionale avec eux cette saison. Il a effectué des tests pour l’équipe sur le circuit Ricardo Tormo de Valence plus tôt cette semaine.

« ART Grand Prix était très désireux de franchir une nouvelle étape avec Greg », a déclaré le directeur de l’équipe Sébastien Philippe. « Il a montré toute l’étendue de son talent et de sa maturité en 2021 et en plus de cela, nous avons appris à nous connaître et à nous apprécier à la fois personnellement et sportivement. »

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Liens

Liens intéressants sur les courses automobiles :

Herta sur la chance en F1: « Ce serait ma décision si je voulais y aller » (Racer)

« Herta : ‘Il fallait que ce soit la bonne situation, avoir le bon financement pour être compétitif, ou arriver à ce point pour être compétitif. Mais il en faut beaucoup pour m’éloigner de l’IndyCar aussi, parce que c’est ce que j’ai grandi. (avec)’. »

Jake Dennis de l’Avalanche Andretti n’est plus seulement une recrue : « Je suis prêt à gagner ça » (Formule E)

« Dennis : « Je ne peux pas dire que j’avais tellement confiance en moi que je pensais que je pouvais juste entrer et presque gagner le championnat la première année. Cependant, je suis définitivement arrivé avec une attitude dans laquelle je peux bien performer monoplaces – je savais que je pouvais bien faire dans ces voitures.' »

Simulation de la Williams FW43B(AR), partie 1 : toutes les simulations sont fausses (David Penner)

« Ces grandes mises en garde sont la raison pour laquelle j’appelle cette géométrie » FW43B (AR) « , car je ne veux pas qu’elle prétende clairement qu’il s’agit du FW43B. Compte tenu de ce qui précède, la géométrie n’est pas parfaite , mais c’est certainement le meilleur modèle de F1 que le public ait jamais eu. »

Comment acheter une voiture GB4 (GB4)

« Avec la fin de la saison italienne de F4 et la fin des campagnes espagnoles et ADAC F4 dans les quinze prochains jours, les voitures Tatuus F4-T014 sont rapidement disponibles à l’achat par les équipes ayant l’intention de concourir en GB4 en 2022. MSV a maintenant acquis 15 voitures plus pièces de rechange d’Europe pour la revente à partir de décembre aux candidats potentiels au GB4, tandis que des dizaines d’autres châssis sont disponibles auprès d’équipes individuelles. »

Le grand prix de Formule E à Bournemouth « ouvrira la porte » du Dorset (Bournemouth Echo)

« Nous le vendons en tant que Monaco britannique. La seule façon de protéger les emplois est d’avoir une économie locale dynamique sur laquelle se concentre l’eGrand Prix, ce sera un centre de durabilité. »

Nous nous efforçons toujours de créditer les sources originales. Si vous avez une astuce pour un lien relatif au sport automobile monoplace à inclure dans le prochain tour d’horizon ., veuillez l’envoyer via le formulaire de contact.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Joyeux anniversaire!

Joyeux anniversaire à AS Mahesh, Claudio Sampaio, Flowerdew et Hawksfan !

En ce jour dans le sport automobile

Il y a 40 ans aujourd’hui, la Cour d’appel internationale de la FIA a confirmé son interdiction de la Lotus 88 (encore) radicale à double châssis de Colin Chapman et de la 88B.

Partagez cet article de . avec votre réseau :