McLaren n’est pas encore prêt à s’engager en Formule E, Championnat du monde d’endurance

McLaren a déclaré que sa décision de poursuivre ou non les inscriptions en Formule E et en Championnat du monde d’endurance devrait se dérouler l’année prochaine.

L’équipe basée à Woking continue d’élargir ses horizons au-delà de la F1 et, fin novembre, elle a finalisé l’achat de sa participation majoritaire de 75 % dans l’équipe Arrow McLaren SP IndyCar, tandis qu’une entreprise Extreme E sera lancée en 2022.

La prochaine étape pourrait être de formaliser l’intérêt précédemment déclaré dans la Formule E et le WEC.

En janvier, McLaren a signé une option pour rejoindre la grille de Formule E pour la saison 2022-23, qui est l’avant-dernière – la campagne 2021-22 doit commencer en Arabie saoudite le 28 janvier.

En ce qui concerne le Championnat du monde d’endurance, le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a déclaré plus tôt cette année qu’il s’agissait de « quelque chose que nous examinons… mais ce doit être le bon moment, le bon endroit et les bonnes ressources ».

Brown avait également déclaré précédemment que McLaren avait l’intention de confirmer ses plans concernant d’autres séries avant la fin de 2021, mais ce délai a maintenant été repoussé.

Hier, nous avons assisté à une performance impressionnante de @DanielRicciardo alors que lui et @LandoNorris se sont affrontés dans un quiz sur l’histoire de McLaren, avec @FXPro… Aujourd’hui, tout tourne autour de notre saison 2021. Qui sortira vainqueur cette fois ? pic.twitter.com/sdp3X2eDCD – McLaren (@McLarenF1) 21 décembre 2021

« Il nous reste encore quelques semaines », a déclaré Brown, cité par GPFans, avec le sourire juste avant le Grand Prix d’Abu Dhabi.

« Je pense que de manière réaliste, cela se glissera probablement au premier trimestre de l’année prochaine, avec lequel nous sommes techniquement à l’aise.

« Ce qui a guidé la chronologie, c’est si nous devions entrer dans la préparation technique qui devrait être effectuée pour être préparés, et nous avons fait suffisamment de travail sur les deux séries pour être à l’aise avec le calendrier qui bouge un peu.

« La raison pour laquelle le calendrier évolue est que nous ne sommes tout simplement pas encore en mesure de prendre une décision.

« De plus, sur le plan commercial, cela doit avoir du sens pour nous et nous devons être à l’aise avec la situation où nous en sommes avec nos équipes IndyCar et Extreme E.

« Nous avons terminé nos premiers jours d’essais en Extreme E, nous préparons une troisième voiture à Indy dans la série IndyCar en 2023.

« Je pense que ce sera au début du premier trimestre [of 2022] avant de prendre des décisions finales.

Les plans de McLaren pour la Formule E contrastent avec ceux de Mercedes, qui a remporté le titre 2020-21 avec Nyck de Vries mais a annoncé qu’ils se retireraient après la prochaine campagne.

Ferrari, quant à lui, entrera dans la première catégorie Hypercar du Championnat du monde d’endurance en 2023, y compris les 24 heures du Mans.