« McLaren n’est pas intéressé par la rumeur d’une offre publique d’achat d’Audi », selon un rapport

Un rachat de McLaren par Audi est « la rumeur la plus chaude dans le paddock » – mais l’équipe de Woking ne serait pas intéressée à vendre, selon un rapport.

Audi et Porsche semblent prêts à rejoindre la Formule 1 à partir de 2026 et l’étendue de leur implication potentielle deviendra probablement plus claire lorsque le nouveau règlement moteur à partir de cette saison sera ratifié lors d’une réunion du Conseil mondial le 15 décembre.

Bien que les deux marques soient sous l’égide de Volkswagen, elles semblent prêtes à entrer séparément en F1, Porsche étant liée en tant que fournisseur de moteurs à Red Bull ou Williams.

Audi, cependant, pourrait envisager de tout mettre en œuvre et d’acheter purement et simplement une équipe. ou juste l’équipe de course ».

Mais il semble douteux que cet intérêt soit réciproque, car le rapport ajoute que « McLaren n’est apparemment pas très intéressé par une vente pour le moment ».

Après avoir traversé une période difficile financièrement pendant la pandémie, McLaren s’est remis sur des bases plus solides et en décembre 2020, l’agence sportive américaine MSP Sports Capital a acheté 15% de son équipe de Formule 1 pour 185 millions de livres sterling en vue d’augmenter la participation à 33 % L’année prochaine.

De plus, le plafonnement des coûts introduit cette saison et le boom dont profite la F1 signifient que toutes les équipes sont « sur le point » de réaliser des bénéfices, selon le patron de Mercedes, Toto Wolff, réduisant ainsi le besoin d’investissements extérieurs ou l’attrait des un rachat.

Le PDG de McLaren F1, Zak Brown, a déclaré récemment : « Je pense que les équipes de Formule 1 peuvent certainement valoir des milliards. McLaren sera une équipe de course rentable dans un avenir pas si lointain. Avant l’entrée en vigueur du plafond budgétaire, je ne pense pas que vous auriez pu dire cela.

«C’était un sport où vous deviez dépenser autant que le plus gros dépensier du sport, donc la franchise concernait davantage qui pouvait se permettre de perdre le plus et ce n’est pas un modèle de franchise très attrayant pour beaucoup de gens. Je pense donc que cela a fondamentalement changé les choses.

Si Audi envisage sérieusement de reprendre une équipe, Sauber/Alfa Romeo pourrait être une autre option après la récente rupture des pourparlers avec Andretti Autosport.

Quant à Porsche, Auto Motor und Sport dit que les murmures du paddock suggèrent qu’ils « visent Williams comme alternative » si un accord pour fournir des moteurs à Red Bull s’avère être un non-droit.