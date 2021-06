McLaren ouvre la porte de la Formule 1 à Patricio O’Ward d’IndyCar

in

Le PDG de McLaren, Zak Brown, n’a pas exclu une future implication en Formule 1 pour le prodige de l’IndyCar de 22 ans, Pato O’Ward.

Le Mexicain, qui est actuellement P2 au classement IndyCar après avoir remporté sa deuxième course de la saison à Détroit il y a une semaine – après avoir commencé P16 sur la grille – roule pour Arrow McLaren SP dans la série basée aux États-Unis et a fait sourciller avec ses performances au volant de la voiture affiliée à McLaren.

O’Ward, qui était la recrue de l’année Indy 500 2020, a remporté sa première course IndyCar plus tôt dans la saison et, par conséquent, s’est mérité une place dans le test des jeunes pilotes de Formule 1 à la fin de l’année.

Brown lui a promis de conduire une voiture de Formule 1 une fois qu’il a remporté une course en IndyCar, tandis que la McLaren a également offert à Daniel Ricciardo de participer au challenger NASCAR de Dale Earnhardt en 1984 après avoir remporté son premier podium McLaren.

Son compatriote Sergio Perez a déclaré qu’O’Ward peut rivaliser avec les “meilleurs” pilotes et, tandis que Brown garde les yeux rivés sur un avenir IndyCar pour le jeune pilote, il a hâte de voir comment il s’en sortira à Abu Dhabi.

“Il va passer son test à la fin de l’année”, a déclaré Brown lors du Grand Prix de France, cité par The Race.

« Il est jeune, il a 22 ans, alors voyons où sa carrière le mène.

«Pour le moment, gardez-le concentré sur l’IndyCar… historiquement, l’IndyCar se résume à la dernière course avec environ trois, quatre ou cinq pilotes qui peuvent gagner, donc je veux qu’il reste concentré sur le laser.

“Mais je suis très impressionné par lui et voyons comment il s’en sort dans le test d’Abou Dhabi et à partir de là.”

Ses récentes performances ont également conduit le PDG de McLaren à lui faire un compliment, en le comparant à l’un des talents les plus fougueux de la Formule 1 des années 2000.

“Il me rappelle beaucoup un jeune Juan Pablo Montoya”, s’est enthousiasmé Brown.

« C’était une super balade [in his latest IndyCar win in Detroit]. C’est un immense talent. Je pense qu’il est très naturellement doué. Il peut accrocher la voiture comme le fait Montoya sur des ovales, ce qui ne semble pas lui faire peur.

