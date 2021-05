McLaren passe au rétro pour Monaco avec la livrée emblématique du Golfe

McLaren renoncera à son passé lors du Grand Prix de Monaco 2021 avec une livrée emblématique Gulf Racing qui a un bel héritage dans le sport automobile.

La livrée est le célèbre seau bleu et orange de Gulf et son logo, orné des sponsors modernes. Voici ce qu’ils avaient à dire de leur projet:

La livrée rétro marquera l’hommage de McLaren au design intemporel de Gulf

McLaren Racing et son partenaire stratégique, Gulf Oil International, ont dévoilé une livrée spéciale innovante célébrant leur partenariat historique avec un design emblématique unique pour le Grand Prix de Monaco 2021 les 20 et 23 mai. La livrée évocatrice marque le retour du sport dans l’un des grands prix les plus emblématiques de la Formule 1 et apporte aux fans l’une des livrées de sport automobile les plus reconnaissables et admirées de tous les temps.

McLaren a une histoire de course profondément enracinée et réussie avec Gulf, et les deux marques ont relancé leur relation en juillet 2020 lorsque l’équipe a annoncé le retour de la marque en tant que partenaire stratégique officiel.

La livrée rétro marquera l’hommage de McLaren au design intemporel de Gulf tout en reflétant un lien de course qui a commencé à l’époque du fondateur de l’équipe Bruce McLaren.

Nous ne pouvons pas arrêter de regarder. 😍 @ GulfOilIntl #GulfXMcLaren pic.twitter.com/ZHURptLPol – McLaren (@ McLarenF1) 16 mai 2021

L’équipe portera le coloris bleu racing de Gulf aux côtés d’une bande orange, étroitement basée sur le design classique de Gulf, pendant tout le week-end de course du Grand Prix de Monaco. Le thème figurera sur les deux voitures de course MCL35M, les combinaisons de course de Lando Norris et Daniel Ricciardo, le kit de l’équipe de course et sur toutes les plateformes de médias sociaux des équipes.

De plus, Lando et Daniel porteront des casques de course avec des designs rétro sur mesure, spécialement créés pour l’événement, qui seront tirés au sort pour le partenaire caritatif de santé mentale de l’équipe, Mind.

Le Grand Prix de Monaco 2021 ne sera pas la première fois qu’une voiture de course McLaren arborera la livrée emblématique du Golfe. La McLaren F1 GTR Longtail n ° 41 a terminé deuxième des 24 Heures du Mans 1997 avec les couleurs bleu racing et orange fluo de Gulf.

Une caractéristique clé de cette campagne est une gamme de produits sur mesure qui permet aux fans de s’approprier leur part du week-end spécial. La ligne de marchandises, inspirée du design MCL35M avec livrée Gulf, comprend une gamme de vêtements d’équipe et de vêtements de style de vie.