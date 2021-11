McLaren perplexe face à la décision des stewards de défendre le virage 4 de Max Verstappen

Andreas Seidl veut que Michael Masi explique pourquoi Max Verstappen s’en est sorti avec sa défense au Brésil mais Lando Norris a été pénalisé en Autriche.

Cinq jours après la chute du drapeau à damier lors du Grand Prix de Sao Paulo, les commissaires sportifs ont refusé à Mercedes le droit de revoir la conduite de Verstappen au virage 4 au 48e tour de la course.

Au moment de l’incident, qui a vu Hamilton tenter de dépasser Verstappen par l’extérieur uniquement pour que le Néerlandais les écarte tous les deux de la piste, les commissaires sportifs ont choisi de ne pas enquêter.

Mais avec de nouvelles séquences de caméra embarquées disponibles, Mercedes a estimé qu’il y avait lieu de faire une critique et une qui jouerait en sa faveur.

Les commissaires leur ont refusé l’examen, s’en tenant à leur décision de ne pas pénaliser Verstappen.

Le patron de l’équipe McLaren, Seidl, est déconcerté car il pense que les singeries de Verstappen étaient plus dures que la décision de Norris sur Sergio Perez au GP d’Autriche.

« En regardant la comparaison avec le cas de Lando, nous avons définitivement quelques questions », a-t-il déclaré selon Motorsport.com.

« Lando a été pénalisé en Autriche pour quelque chose qui, de notre point de vue, était discutable. Vous pouvez certainement affirmer que ce qui s’est passé en Autriche était le coin de Lando.

« C’était différent de ce que nous avons vu au Brésil et nous sommes donc très intéressés, pas nécessairement par la décision d’aujourd’hui, ou le résultat de l’enquête d’aujourd’hui, car c’est un processus différent, mais mieux comprendre ce que Michael informera les conducteurs de le briefing des chauffeurs, sur la façon dont ils voient les choses avancer.

« Je pense que quel que soit le résultat, cela changera définitivement l’approche des pilotes vis-à-vis de certaines manœuvres en piste. C’est pourquoi il est intéressant de clarifier.

Autriche 2021 – Norris contre Perez Norris a gardé sa voiture sur la bonne voie et a pris le virage mais a écopé d’une pénalité de 5 secondes. pic.twitter.com/1Jbke5t3Lw – Fouetté🍯 (@SS_Khoza) 16 novembre 2021

Bien que Seidl soit ouvert à laisser les pilotes courir, il estime que les décisions incohérentes ne sont pas justes pour les pilotes.

« C’est pourquoi ce sera très intéressant ce que les pilotes entendront de Michael lors du briefing des pilotes », a-t-il ajouté.

« Je pense que, par rapport au passé et il y a quelques années, nous nous sommes définitivement tournés vers les laisser courir.

« Mais encore une fois, sachant à quel point il est également difficile de juger tous les différents cas, ce qui est incohérent, c’est clairement la pénalité par exemple que Lando a reçue en Autriche et ce que nous avons vu le week-end dernier.

« C’est pourquoi je pense qu’il est juste important de préciser que chaque pilote sait ce qu’il peut faire et ce qu’il ne peut pas faire. »

Quant à Norris, lui aussi dit qu’il n’est pas juste qu’il ait été pénalisé et que Verstappen ne l’ait pas été.

« Le sien avait l’air beaucoup plus intentionnel que le mien », a-t-il déclaré.

« Je veux dire, il n’a pas dirigé Lewis, mais il n’a pas non plus continué à tourner dans le coin. C’était évidemment fait exprès et très large. Il a repoussé les limites.

Il a ajouté : « C’est difficile, je suppose. Je veux dire, j’aime le fait qu’ils nous laissent courir. Et c’est très excitant que ces deux-là courent pour le championnat.

«Mais vous ne pouvez pas biaiser quelque chose parce que c’est pour un championnat et ensuite donner une pénalité à quelqu’un qui est 10e ou 11e parce qu’il ne court pas pour un championnat.

« Ce n’est pas juste. Il doit y avoir de la cohérence. C’est quelque chose qui sera certainement abordé lors de la réunion des pilotes cette semaine.