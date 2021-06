McLaren pleure la mort de Mansour Ojjeh

06/06/2021 à 13:24 CEST

Mansour ojjeh, copropriétaire de McLaren et actionnaire de la société depuis 1984, étant un partenaire principal au moment de Ron Dennis, Il est décédé ce matin à l’âge de 68 ans. Il avait pris sa retraite en juin 2020 lorsqu’il a laissé son poste au conseil d’administration de McLaren à son fils Sultan.

Mansour Ojjeh et Ron Dennis Ils ont formé un partenariat productif qui a duré trois décennies, jusqu’à ce que la relation entre eux se détériore et se termine par une rupture. En 2013 Ojjeh a subi une transplantation pulmonaire double.

“Avec un grand regret, McLaren Racing annonce le décès de Mansour Ojjeh, actionnaire de McLaren depuis 1984”, peut-on lire dans un communiqué de l’équipe publié avant le départ du GP d’Azerbaïdjan. “M. Ojjeh est décédé paisiblement à l’âge de 68 ans ce matin à Genève, accompagné de sa famille. Tous les membres de McLaren Racing pleurent sa perte et adressent leurs plus sincères condoléances à la famille.”

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, avait également un mot pour lui. « Mansour faisait partie de l’âme de cette équipe depuis près de 40 ans et a fait partie intégrante de son succès. C’était un carriériste. Ultra compétitif, déterminé, passionné et, surtout, un athlète. Son amour pour l’équipe était bien visible. et nous tous qui avons eu le privilège de travailler chez McLaren se souviendront de lui comme d’une personne impressionnante, mais aussi humble, humaine, une figure paternelle qui nous a appris à lutter contre l’adversité et à être résilient. »