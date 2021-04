McLaren plus à l’aise dimanche que samedi

Lando Norris pense que McLaren possède un meilleur rythme de course que le rythme de qualification, le joueur de 21 ans suggérant que Ferrari pourrait avoir l’avantage le samedi.

Norris s’est qualifié septième avant le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison, une position derrière son nouveau coéquipier Daniel Ricciardo. Pendant ce temps, la Ferrari de Charles Leclerc était quatrième sur la grille.

Pendant la course cependant, le jeune McLaren a fait le plus de progrès, dépassant à la fois son coéquipier Ricciardo et Leclerc en route pour une quatrième place.

S’exprimant après la course, Norris a admis qu’il avait une «meilleure voiture» en version course, mais a estimé que c’était «50-50» entre McLaren et Ferrari dans l’ensemble.

« Plus parce que j’ai dépassé Charles cinq, six, sept tours dans la course plutôt qu’au départ », a-t-il déclaré, comme le rapporte .. «C’était parce que nous avions simplement une meilleure voiture et une meilleure vitesse.

«Donc c’est un peu les deux, 50-50 entre nous. Mais ce n’est pas facile et je veux que ce soit facile. Donc, si nous faisons mieux samedi, je serai heureux.

Bahreïn étant la première course sur 23, Norris a averti qu’il faudrait du temps pour arriver à une conclusion complète, mais a expliqué que le rythme des qualifications avait été une légère faiblesse pour l’équipe ces dernières années.

«Les samedis sont difficiles pour nous, je pense, un peu comme l’an dernier», a-t-il ajouté.

«Nous sommes peut-être un peu plus à l’aise le dimanche que le samedi.

«Mais nous sommes dans la première course et c’est Bahreïn, une piste sur laquelle nous réussissons normalement assez bien. Nous devons donc être un peu plus souvent sur des pistes différentes, nous devons voir après d’autres pistes où nous en sommes vraiment.

«Maintenant, je peux me rendre à l’avant et simplement entretenir mes pneus et tout. Mais si j’avais dû courir un peu plus, cela aurait peut-être été un peu plus difficile et une autre histoire.

«Alors je ne veux encore rien dire. Je ne veux rien dire qui soit faux. Mais nous avons passé un bon dimanche, la voiture était bonne, donc je peux être optimiste à ce sujet.