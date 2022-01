McLaren pourrait aligner Patricio O’Ward pour les courses FP1 au cours de la saison 2022 F1

Le PDG de McLaren, Zak Brown, a fait l’éloge de Pato O’Ward après son test avec l’équipe et discutera de sa mise dans la voiture pour les essais libres en 2022.

Le pilote IndyCar O’Ward a eu la chance de participer aux tests de jeunes pilotes d’après-saison à Abu Dhabi après avoir remporté sa première course dans la série américaine, encaissant un pari avec Brown en prenant le volant d’une McLaren en décembre.

Le jeune homme de 22 ans s’est ensuite enthousiasmé pour sa journée dans la MCL35M, qualifiant l’expérience de « fois de folie et de folie 10 » alors qu’il conduisait une voiture de Formule 1 pour la première fois.

Le patron de l’équipe a déclaré qu’O’Ward avait terminé le programme comme prévu à Abu Dhabi et impressionné par son rythme ce jour-là, ce qui « ne nous a pas surpris » dans le garage.

« Je pense que chaque fois que vous mettez un pilote dans votre voiture de Formule 1, vous n’avez que si peu de jours d’essai et si peu de jours de recrue que vous ne mettrez que quelqu’un qui en fait un test significatif », a déclaré Brown à RACER.

« C’était donc une belle petite récompense, mais nous ne le mettions dans la voiture que pour comprendre également à quel point il est capable de piloter une Formule 1.

«Il a fait tout ce que nous voulions qu’il fasse et s’attendait à ce qu’il fasse. Il était extrêmement rapide et courageux, mais cela ne nous a pas surpris.

« Donc, nous cherchions davantage à voir comment s’adapte-t-il ? Le garde-t-il sur l’île ? Comment sont ses retours ? Et tout cela, pour son premier run en Formule 1, était très fort. »

En 2022, les équipes ont deux sessions FP1 obligatoires au cours de la saison au cours desquelles elles devront diriger un jeune pilote qui n’est pas actuellement sur la grille, et O’Ward pourrait désormais être en ligne pour remplir les créneaux de McLaren après sa journée positive à Abu Dhabi .

Brown a déclaré qu’il prenait la parole du directeur de l’équipe Andreas Seidl sur de telles décisions, mais les deux sont souvent d’accord sur leurs opinions sur ces questions – et le Mexicain est un candidat pour piloter à nouveau une voiture de Formule 1 la saison prochaine après un « très bon premier pas » dans le test d’après-saison.

« Nous devons courir deux FP1 l’année prochaine », a déclaré Brown. « En fin de compte, c’est avant tout à Andreas de faire une recommandation et d’avoir un avis — dont, depuis deux ans qu’Andreas et moi travaillons ensemble, j’ai toujours été d’accord avec ses recommandations et suggestions.

« Nous allons faire une analyse complète. Il y a encore des tests de recrues à faire, donc une étape à la fois, mais une très bonne première étape.