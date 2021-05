McLaren précise la zone pour gagner un avantage sur Ferrari

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, vise les qualifications comme un domaine où ses pilotes peuvent gagner un avantage vital sur leurs rivaux Ferrari.

Quatre courses dans la saison 2021, il semble de plus en plus que McLaren et Ferrari seront les protagonistes dans une bataille pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs.

Pour McLaren, cela signifierait consolider la position qu’ils ont obtenue l’année dernière, tandis que pour Ferrari, ce serait un grand pas en avant à la sixième place où ils ont terminé une campagne 2020 très décevante.

Lando Norris et Charles Leclerc ont mené le combat pour McLaren et Ferrari respectivement jusqu’à présent et tous deux ont produit des performances de qualification impressionnantes.

Mais même si Norris a menacé de gatecrash la première ligne à Imola ou même de saisir la pole, son chef d’équipe Seidl tient à ce que le Britannique perfectionne ses compétences de samedi avec son nouveau collègue, Daniel Ricciardo.

«Si vous regardez le [Spanish Grand Prix] week-end, je pense que nous devons simplement accepter que Ferrari ait été forte en course, mais si vous regardez toute la saison, je pense qu’il est clair que nous devons essayer de finir plus haut le samedi », a déclaré Seidl, cité par Motorsport.com.

«Parce qu’au final, ça vous rend la vie beaucoup plus facile dimanche si vous faites vos relais à l’air libre sans pression derrière, ce que nous avons réussi dans certaines courses déjà cette année grâce à un bon départ ou un bon premier tour.

«Et cela nous a ramenés à la position où nous voulions déjà être samedi en qualifications.

«C’est clair, c’est le but. Nous voulons finir plus haut le samedi. En fin de compte, vous voulez terminer samedi là où se trouve le potentiel de la voiture. »

Le souci de Seidl était que les deux Ferrari partaient devant les deux McLaren à Barcelone. Bien que Ricciardo ait terminé devant Carlos Sainz dans la course lors de ce qui a été le week-end le plus fort de l’Australie jusqu’à présent avec l’équipe, la Scuderia s’est généralement mieux comportée que son rival le plus direct actuel.

Mais Seidl était loin d’être mécontent de la façon dont les choses s’étaient déroulées pendant la course.

“Si vous commencez à Barcelone septième et neuvième, lorsque vous terminez sixième et huitième et qu’aucune des voitures qui partent devant vous n’a de problème, je pense que vous devez être heureux”, a-t-il ajouté.

«Il est important que nous ayons quand même réussi à marquer 12 points lors d’un week-end de course où Ferrari était assez forte. Et nous n’avons perdu que six points au championnat des constructeurs.

«C’est bien de voir que c’est évidemment une bataille très serrée, en particulier avec Ferrari, et il est simplement important de s’assurer que nous continuons d’apporter des améliorations à la voiture dans les prochaines courses afin de maintenir cette bataille pour la P3 vivante.

«C’est bien que nous ayons toujours cette P3 malgré nos difficultés ce week-end par rapport à eux, mais nous nous attendons à une bataille de la saison avec eux.

