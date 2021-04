McLaren prête à se battre avec Ferrari

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, est excité et prêt pour la bataille à venir avec Ferrari cette saison à la tête du milieu de terrain.

En 2020, McLaren a poursuivi sa remontée de la commande, mettant fin à la saison P3 du championnat des constructeurs, tandis que pour Ferrari, c’était une histoire de déclin inquiétant alors que la tenue de Maranello était en boitant jusqu’à P6 au classement.

La saison en cours a cependant commencé sur une note positive pour les deux tenues. Lando Norris a dominé le milieu de terrain pour terminer P4 à Bahreïn, l’écart avec Red Bull et Mercedes étant sensiblement réduit par rapport aux saisons récentes, tandis que Charles Leclerc a mené une finition à deux points pour Ferrari en P6.

Les premières indications sont que le duo pourrait être sur la bonne voie pour une vraie bataille sur P3 à travers les 23 courses, et Seidl est plus que prêt pour cela.

«Certainement avec tout ce que j’ai vu au [pre-season] test et aussi ici vendredi et samedi et aujourd’hui, montre que Ferrari a fait un grand pas en avant par rapport à l’année dernière, ce qui n’est pas inattendu », a-t-il déclaré, cité par le site Web de Formule 1.

«Nous avons dit que nous n’avions jamais sous-estimé la capacité d’une équipe comme Ferrari avec toute son histoire, toutes ses ressources et son expérience à revenir rapidement, donc ce n’est pas une surprise, et ils ont également deux excellents pilotes.

« [We’re] hâte de se battre à nouveau avec Ferrari cette année, comment ils se dérouleront. Il est tout simplement trop tôt pour le dire, mais oui, j’ai vraiment hâte de combattre cette grande équipe.

Norris pense que Ferrari a l’avantage en qualifications, mais le jour de la course, McLaren est capable de se battre.

« J’ai dépassé Charles cinq, six, sept tours dans la course plutôt qu’au départ, c’était parce que nous avions juste une meilleure voiture et une meilleure vitesse », a-t-il déclaré sur ..net.

«Donc c’est un peu les deux, 50-50 entre nous. Mais ce n’est pas facile et je veux que ce soit facile. Donc, si nous faisons mieux samedi, je serai heureux.

«Les samedis sont difficiles pour nous, je pense, un peu comme l’an dernier. Nous sommes peut-être un peu plus à l’aise le dimanche que le samedi. »

Norris souhaite voir comment McLaren se compare à Ferrari sur différents circuits du calendrier, estimant que Bahreïn est un lieu qui convient bien à son équipe.

«Nous sommes à la première course et c’est Bahreïn, une piste sur laquelle nous réussissons normalement. Nous devons donc être un peu plus souvent sur des pistes différentes, nous devons voir après d’autres pistes où nous en sommes vraiment », a-t-il expliqué.

«Maintenant, je peux me rendre à l’avant et simplement entretenir mes pneus et tout. Mais si j’avais dû courir un peu plus, cela aurait peut-être été un peu plus difficile et une autre histoire.

«Alors je ne veux encore rien dire. Je ne veux rien dire qui soit faux. Mais nous avons passé un bon dimanche, la voiture était bonne, donc je peux être optimiste à ce sujet.

Avec Bahreïn maintenant terminé et occupant une place de choix dans les livres d’histoire de la Formule 1, tous se concentrent désormais sur le Grand Prix du Made in Italy et d’Émilie-Romagne à Imola, l’une des deux courses à domicile pour Ferrari cette saison.

Leclerc a eu une bonne performance pour Ferrari sur le site emblématique la saison dernière, franchissant la ligne P5, bien que Sebastian Vettel n’ait pas pu marquer de points dans l’autre Ferrari.

McLaren a réussi à obtenir un doublé de points alors que Carlos Sainz, maintenant coéquipier de Leclerc chez Ferrari, a terminé P7 devant Norris.

