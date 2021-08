McLaren profitera des synergies F1/IndyCar

in

Zak Brown a décrit les synergies qui, selon lui, peuvent bénéficier à la participation de McLaren à la fois en Formule 1 et en IndyCar.

McLaren a récemment acquis une participation majoritaire dans l’équipe IndyCar Arrow McLaren SP et un nouveau conseil d’administration de cinq personnes pour diriger l’opération sera présidé par Brown.

L’équipe basée à Indianapolis, dirigée par Schmidt Peterson Motorsports et soutenue par Arrow Electronics, a remporté deux des 12 courses IndyCar jusqu’à présent cette année via Pato O’Ward, qui est deuxième au classement derrière Alex Palou avec quatre manches restantes.

Brown, le PDG de McLaren Racing, pense que les résultats pourraient être encore meilleurs des deux côtés de l’Atlantique grâce au partage d’informations et d’expériences avec les opérations F1 de l’entreprise.

“Nous avons les personnes et la technologie, le savoir-faire et les ressources que nous pensons pouvoir tirer de notre équipe de Formule 1 pour améliorer notre équipe IndyCar et je pense également que cela va dans l’autre sens”, a déclaré Brown.

« Alors que la Formule 1 est, techniquement, la forme de sport automobile la plus avancée, il y a beaucoup de connaissances et de savoir-faire dans l’équipe IndyCar, donc je pense qu’ils vont tous les deux bénéficier mutuellement.

“Vous pouvez imaginer qu’il y a des choses à Woking, des outils techniques que nous utilisons, que beaucoup d’équipes IndyCar sous-traitent. Nous avons la capacité de les faire en interne.

“C’est donc quelque chose que Taylor [Kiel, McLaren SP president] et son équipe, ainsi que les personnes que j’ai dédiées à l’équipe IndyCar assises à McLaren, ont commencé à s’identifier il y a quelques années.

«Je pense que vous voyez les avantages cette année de ce qu’ils ont appris l’année dernière et cela va maintenant s’accélérer.

« Et maintenant, nous sommes le propriétaire majoritaire de l’équipe, j’utilise l’exemple comme lorsque vous louez une maison, vous n’y mettrez peut-être pas vos meilleurs meubles, mais lorsque vous possédez la maison, vous investissez. plus et c’est exactement ce que nous allons faire maintenant.

C’est tout d’Indy. ?? Pato franchit la P5, gagnant des points importants.

Félix termine P13. 🧡#INDYCAR / #BigMachineGP pic.twitter.com/Z2kDW2eU9t – Flèche McLaren SP (@ArrowMcLarenSP) 14 août 2021

O’Ward a connu beaucoup plus de succès en IndyCar que son coéquipier d’Arrow, Felix Rosenqvist, cette année et Brown espère que, comme Chip Ganassi Racing et Team Penske, ils pourront engager une troisième voiture à l’avenir.

“Il s’agit simplement de mettre le bon ensemble”, a déclaré Brown. « Nous avons des ressources, donc l’économie n’est pas une préoccupation.

« Nous voulons conduire trois voitures qui peuvent gagner des courses et concourir pour le championnat. Je pense que c’est autant un championnat de pilotes qu’une équipe, c’est ce qui le rend si excitant.

« Nous devons donc nous assurer que nous pouvons avoir le bon pilote, comme on dit, dans la voiture de course. Et il n’y en a pas beaucoup sur le marché. Nous avons donc une liste très courte.

“Si nous pouvons faire atterrir quelqu’un que nous pensons capable de gagner, nous le ferons en 2022. Sinon, nous passerons 2022 à nous assurer de trouver le bon pilote pour 2023. Mais nous voulons vraiment être là avec trois voitures en 2023.