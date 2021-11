McLaren promet de « se battre en duel » avec Ferrari pour la P3 au classement

Daniel Ricciardo a déclaré que ni lui ni Lando Norris ne jetteraient l’éponge alors que McLaren tentait de conserver la P3 au classement des constructeurs.

Alors qu’une grande partie de l’attention de la Formule 1 s’est portée sur la bataille en tête de la grille cette saison, la course au titre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, derrière eux, a été une lutte continue et passionnante pour la troisième place.

McLaren et Ferrari ont été au coude à coude cette saison avec les deux équipes à égalité de 163 points alors que la Formule 1 entrait dans sa pause estivale.

McLaren a pris l’avantage au Grand Prix de Belgique, Ferrari a riposté à Zandvoort, puis McLaren a sorti un lapin du chapeau, 1-2 au Grand Prix d’Italie.

Ferrari a rattrapé son retard depuis, mais rattraper son retard est exactement ce qu’ils font, l’écart étant réduit à 3,5 points avant la 18e manche, le Grand Prix du Mexique.

Ricciardo estime que les fans auront droit à un autre combat rapproché entre l’équipe orange et son rival rouge, mais pour le moment, il n’a aucune idée de qui aura le dessus.

« À chaque course maintenant, nous allons avoir… le même défi », a-t-il déclaré sur le site officiel de la F1.

« C’est vraiment un duel pour ce troisième constructeur.

« Ferrari a marqué quelques points sur nous à Austin, mais je pense que nous nous sommes certainement bien battus, et je pense que vous le reverrez probablement ici.

« Sur le papier, je ne sais pas comment cette piste va nous convenir. Je pense que ce sera en fait assez décent, mais qui sait?

« En général, ils ont un bon package, nous allons donc devoir travailler dessus tous les week-ends jusqu’à la fin maintenant, mais nous attendons cela avec impatience. C’est agréable d’avoir ces batailles.

Son coéquipier Norris apprécie également la bagarre, catégorique McLaren fera tout son possible pour conserver la P3.

« C’est la bonne humeur [at McLaren]», a ajouté le Britannique. « Nous sommes motivés, nous travaillons dur.

« C’est dur, c’est difficile de savoir où tu vas être chaque week-end, parce que c’est toujours généralement très proche [with Ferrari], même depuis le début de la saison.

«Ce n’est pas comme si nous nous en étions éloignés à un moment donné, cela a toujours été proche depuis le début de la saison.

« Mais c’est tendu.

« Nous travaillons dur, tout le monde à l’usine travaille dur pour essayer de trouver ces dernières petites choses dont nous avons besoin pour le reste de la saison.

« Mais Ferrari est forte ; il faut le leur donner, ils ont été très forts en cette seconde partie de saison, et surtout ces derniers week-ends.

« Donc, nous menons un combat et nous pouvons certainement le leur apporter jusqu’à la fin, c’est donc le plan. »

Avec cinq courses à disputer, Norris est P5 au championnat des pilotes, un point derrière Sergio Perez et 21 devant Charles Leclerc. Ricciardo est P8, à 44 points de son coéquipier.