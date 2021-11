McLaren Racing annonce la première femme pilote

Emma Gilmour a été annoncée comme la toute première femme pilote de McLaren Racing, rejoignant leur gamme Extreme E 2022.

L’équipe britannique a annoncé en juin qu’elle rejoindrait la série à partir de l’année prochaine, et avec les équipes composées toutes d’un homme et d’une femme, il est alors devenu certain qu’une femme courrait pour l’équipe pour la première fois.

L’as américain du rallycross Tanner Foust a été nommé pilote masculin de l’équipe en août, et il a maintenant été confirmé que son coéquipier sera Gilmour, originaire de Nouvelle-Zélande.

Le Kiwi a déjà participé à deux épreuves de l’Extreme E, remplaçant Jamie Chadwick chez Veloce Racing, et possède également une grande expérience en rallye et rallycross.

Elle cherche à tirer le meilleur parti de toute cette expérience et est honorée d’avoir obtenu le siège.

« Je suis incroyablement honorée d’être la première femme pilote de McLaren Racing », a-t-elle déclaré.

« Ayant grandi en Nouvelle-Zélande, Bruce McLaren et McLaren Racing sont considérés comme les sommets du sport automobile. Concourir en Extreme E l’année prochaine avec McLaren est une opportunité spéciale. La série est une plate-forme fantastique qui représente l’égalité et aborde les problèmes clés qui affectent notre planète et notre société.

« Je cherche à tirer parti de mon expérience précédente en Extreme E ainsi que de toutes mes compétences en rallye, rallycross et rallye tout terrain, qui me rendent bien adaptée au sport, pour avoir un impact positif et inspirer la prochaine génération de femmes conducteurs et ingénieurs.

« J’ai hâte de commencer avec l’équipe. »

Merci au prince Charles @ClarenceHouse d’avoir rendu visite à McLaren XE à la @COP26 aujourd’hui. pic.twitter.com/0a2cbEnVto – McLarenXE (@McLarenXE) 3 novembre 2021

La signature de Gilmour a été annoncée lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow en présence du prince Charles.

La livrée Extreme E de l’équipe a également été dévoilée qui, comme les voitures de F1, était principalement composée de papaye mais comportait des designs basés sur les environnements sur lesquels la série se concentre, l’Arctique, l’Amazonie, le désert et l’océan.

« Nous sommes fiers de nous joindre à Son Altesse Royale pour annoncer qu’Emma Gilmour est la toute première femme pilote de McLaren Racing », a déclaré le PDG de McLaren, Zak Brown.

« Emma complète notre équipe de pilotes passionnante et compétitive aux côtés de Tanner Foust pour notre première saison d’Extreme E.

«Elle est une gagnante de courses et a fait ses preuves cette année en Extreme E avec une vaste expérience en compétition tout-terrain dans plusieurs séries de courses à travers le monde.

« Il est normal que notre première femme pilote soit originaire de Nouvelle-Zélande, d’où était originaire notre fondateur Bruce McLaren. »