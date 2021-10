McLaren Racing Collective, en cours d’exécution à Tezos, lance aujourd’hui | Invezz

McLaren Racing a lancé le « McLaren Racing Collective », une plate-forme où les NFT ou les objets de collection numériques McLaren Racing sont disponibles à la vente, a appris Invezz dans un communiqué de presse.

Quiconque souhaite posséder un article McLaren Racing peut en obtenir un ici. Les fans et les membres de la communauté blockchain peuvent acheter différents composants de la voiture de course 2021 MCL35M Formula 1 construite à partir du CAD officiel de McLaren Racing.

Les 5 000 premiers fans reçoivent un objet de collection gratuit

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Les 5 000 premiers fans à rejoindre le McLaren Racing Collective recevront un composant numérique gratuit. Les autres sont disponibles à l’achat au fur et à mesure qu’ils tombent. Le but ultime est de collecter les 22 et d’assembler la voiture de course entièrement numérique MCL35M. Les actifs seront répartis en cinq étapes, les quatre premiers composants étant disponibles ce dimanche 24 octobre.

Tezos est le partenaire technique officiel de McLaren Racing Collective

La plate-forme est alimentée par Tezos, qui agit également en tant que partenaire technique officiel du McLaren Racing Collective. Le premier amateur à conduire le véhicule remporte un voyage VIP au Grand Prix de Formule 1 2022. Si vous n’êtes pas eux, n’ayez crainte : ce n’est que le premier de nombreux lancements de ce type visant à intégrer le marché dans la stratégie de part de marché de longue fans à terme de McLaren Racing.

Lindsey Eckhouse, directrice des licences, du commerce électronique et des sports électroniques chez McLaren Racing, a déclaré : Nous sommes ravis de lancer McLaren Racing Collective, qui nous permet d’impliquer nos fans dans un nouvel espace innovant. A través de los NFT construidos sobre la cadena de bloques Tezos de bajo consumo energético, estamos creando nuevas formas de mejorar la experiencia de nuestros fanáticos, y un mercado de colección digital McLaren Racing a medida brinda a las personas una nueva forma de conectarse con nuestro équipe. La première version de NFT représente notre voiture MCL35M F1 aux couleurs de papaye et offre à nos fans une opportunité fantastique de posséder leur propre pièce McLaren Racing, en regardant chaque composant sous tous les angles, tout en leur permettant de gagner des prix incroyables.

Doux integra Tezos

Le principal fournisseur de solutions NFT d’entreprise, Sweet, a annoncé aujourd’hui l’intégration de Tezos dans sa plate-forme NFT. La première collection Tezos sur la plate-forme est une expérience profonde et hautement gamifiée pour les fans de NFT que les fans de McLaren Racing vont adorer.

Tom Mizzone, PDG de Sweet, a commenté :

McLaren Racing révolutionne l’espace des objets de collection numériques en offrant aux fans des vues sans précédent des pièces automobiles MCL35M en tant que véritables NFT 3D pouvant être tournés, manipulés et visualisés sous tous les angles. Nous construisons l’ensemble du McLaren Racing Collective chez Tezos pour leur respect de l’environnement et leur prise en charge des cas d’utilisation et des applications à grande échelle pour NFT.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent