McLaren: ravie de prolonger le contrat de Norris

Pas étonnant que McLaren ait prolongé son contrat avec Lando Norris, le jeune Anglais s’améliore constamment et émerge comme l’un des meilleurs jeunes pilotes de la nouvelle génération de Formule 1.

Zak Brown et son équipe McLaren savent ce qu’ils ont chez le joueur de 21 ans et, avec le vétéran Daniel Ricciardo dans la voiture sœur, ils peuvent se vanter de l’un des meilleurs pilotes de la grille.

Norris a déclaré à propos de la nouvelle: «Je suis vraiment heureux d’avoir prolongé ma relation avec McLaren à partir de 2022. Ayant été avec l’équipe pendant près de cinq ans, je me sens vraiment membre de la famille ici et je ne pouvais pas imaginer commencer le prochain. phase de ma carrière ailleurs.

«McLaren a été un énorme soutien depuis mes jours dans les séries juniors et j’ai vraiment aimé apprendre et me développer en tant que pilote depuis.

«Mon engagement envers McLaren est clair: mon objectif est de gagner des courses et de devenir champion du monde de Formule 1 et je veux le faire avec cette équipe. Depuis notre arrivée en 2017, notre progression a été cohérente et nous avons ensemble des ambitions claires pour l’avenir.

«Je tiens à remercier Zak et Andreas pour la confiance qu’ils ont manifestée en moi depuis le début, et à toute l’équipe de m’avoir donné un environnement aussi solide pour continuer ma carrière.

«Nous avons déjà vécu des moments incroyables ensemble que je n’oublierai jamais – deux podiums et une troisième place au championnat.

«Avec Daniel et le reste de l’équipe, je suis impatient de pousser pour encore plus de succès dans les années à venir», a ajouté Norris qui fera son 43e Grand Prix ce dimanche à Monaco.

L’équipe a fait l’annonce aujourd’hui avec cette déclaration:

McLaren Racing a le plaisir d’annoncer qu’elle a prolongé sa relation avec Lando Norris, l’actuel pilote de Formule 1 de l’équipe, dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Le joueur de 21 ans de Somerset, au Royaume-Uni, fait partie de la famille McLaren depuis début 2017, rejoignant initialement en tant que pilote de test et de simulateur, après des victoires au championnat dans toutes les formules juniors monoplaces dans lesquelles il a participé.

Lando est devenu pilote d’essai et de réserve McLaren en 2018, prenant part à un certain nombre de séances d’essais libres, avant d’être promu à un siège de course à temps plein pour la saison 2019.

Depuis ses débuts en Formule 1 au Grand Prix d’Australie en 2019, Lando est devenu l’un des pilotes les plus talentueux et les plus populaires du sport, impressionnant par ses performances qui se sont soldées par deux podiums au Grand Prix d’Autriche en 2020 et, plus récemment, au Grand Prix d’Émilie-Romagne plus tôt cette saison.

Cette annonce renforce la composition des pilotes McLaren pour les années à venir, confirmant Lando Norris aux côtés de l’Australien Daniel Ricciardo, 31 ans, qui a entamé une relation à long terme avec l’équipe au début de la saison 2021.

La confirmation de son jumelage de pilotes au-delà de 2022 signale l’engagement de McLaren Racing en faveur de la stabilité pour l’avenir et représente une étape supplémentaire dans le plan à long terme de l’équipe de concourir devant le peloton.

Zak Brown, PDG de McLaren Racing, a déclaré: «Je suis ravi de la prolongation de notre accord avec Lando pour 2022 et au-delà. Il a joué un rôle déterminant dans notre retour de forme ici chez McLaren et nous sommes fiers de la croissance dont il a fait preuve depuis qu’il a commencé avec nous en 2017.

«Lando est l’un des talents les plus brillants de la grille de Formule 1 et nous sommes impatients de le voir continuer à se développer de mieux en mieux sur et hors piste.»

Andreas Seidl, Team Principal, McLaren F1 a déclaré: «Notre décision de confirmer l’avenir à long terme de Lando chez McLaren a été très simple. Lando nous a impressionnés depuis sa première année avec ses performances, et son évolution en tant que pilote depuis lors est évidente.

«Il fait partie intégrante de notre plan de récupération de la performance et son record jusqu’à présent, en obtenant deux podiums avec l’équipe au cours de la dernière année, a montré qu’il était un formidable compétiteur en piste. Comme lui, nous avons de fortes ambitions pour notre avenir ensemble et je suis heureux que nous continuions ce voyage pour Lando et l’équipe.

«Chez Lando et Daniel, nous avons une formation de pilotes extrêmement talentueuse et passionnante, et cette annonce est un signal fort d’engagement pour le prochain chapitre de McLaren à partir de 2022.»