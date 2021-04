McLaren réduira la taille de son camping-car actuel

McLaren a confirmé que le camping-car qu’ils apportent à diverses courses devait être réduit pour la campagne 2021.

La Formule 1 a longtemps exprimé son désir de rendre le sport plus durable et plus respectueux de l’environnement.

L’année dernière, Ross Brawn a déclaré qu’il pensait que se débarrasser des camping-cars extravagants de l’équipe au profit d’installations sur place serait un pas dans la bonne direction à cet égard.

«Nous allons tous à un Grand Prix et pour neuf courses de l’année, nous avons des camping-cars transportés par des camions, une grande flotte de camions, qui donnent aux équipes les installations dont elles ont besoin», a-t-il déclaré.

«Pour les 15 autres courses, ils sont très heureux d’utiliser tout ce qui est là quand ils se présentent jeudi.

«Nous allons à des courses à l’étranger, par exemple, nous allons à Bakou, et vous avez un bel ensemble de préfabriqués tous aménagés pour vous. Personne ne se plaint, et tout est réalisable. Ensuite, nous allons à Monza et nous avons nos palais de gin avec tous les camions nécessaires pour les transporter.

«Donc, à l’avenir, nous voulons déménager dans un camping-car ou une installation d’accueil qui pourrait être mis en place avec beaucoup moins d’impact en termes de logistique et de transport que maintenant.

Le camping-car de McLaren est l’un des plus extravagants qui soient, contenant des cuisines, des bureaux, des espaces de restauration, des salles de réunion et plus encore.

Cependant, conformément à la vision de la F1, il doit être réduit pour cette saison, a confirmé le directeur de l’équipe Andreas Seidl.

«Je ne veux pas entrer trop dans les détails, mais l’un des objectifs était clairement de mettre en place une solution pour nous pour McLaren à l’avenir, qui soit beaucoup plus durable en termes de transport, de configuration et de configuration. comment l’utiliser », a-t-il déclaré sur Motorsport.com.

«L’objectif clair était une solution plus durable.»

Seidl dit que lui et l’équipe sont également ouverts à l’idée de Brawn de supprimer complètement les camping-cars mobiles à l’avenir et d’utiliser les installations permanentes trouvées sur les sites.

«Nous serions très favorables à une telle solution à l’avenir», a-t-il ajouté.

“Je vois cela davantage comme un sujet à moyen terme, mais la discussion est toujours en cours à ce sujet.”

Le camping-car rénové sera d’abord utilisé dans Monaco et sera transporté à l’aide de huit camions au lieu de 17 comme l’an dernier.

