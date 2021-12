McLaren révèle une livrée unique pour la finale de la saison de F1 à Abu Dhabi – .

McLaren a dévoilé une livrée spéciale et unique qu’elle utilisera pour la dernière course de la saison de Formule 1 à Abu Dhabi ce week-end.

L’équipe exécutera un design spécial pour la deuxième fois cette année, ayant utilisé une livrée Gulf unique pour le Grand Prix de Monaco en mai. La livrée de ce week-end a été produite pour le sponsor British American Tobacco, dont le produit de vapotage Vuse est promu sur les voitures.

Le design a été créé par Rabab Tantawy, un artiste basé aux Emirats Arabes Unis, dans le cadre de l’initiative Driven for Change pour mettre en valeur le travail d’artistes sous-représentés âgés de plus de 25 ans. Le design fusionne les couleurs orange papaye et bleu que McLaren a couru dans tous les année avec les illustrations de la série Nubian de Tantway.

« Driven by Change est une opportunité unique d’utiliser notre scène mondiale pour soutenir les talents émergents, en donnant aux créatifs non découverts la plate-forme qu’ils méritent », a déclaré Claire Cronin, directrice du marketing de McLaren. « L’art de Rabab est inspirant, et nous sommes fiers d’emmener sa création influencée par la papaye en course ce week-end. »

La dernière danse pour le MCL35M. ?? McLaren Racing dévoile une livrée unique avec Vuse conçue par Rabab Tantawy, un artiste émergent basé aux EAU pour le #AbuDhabiGP. 🇦🇪 #DrivenByChange pic.twitter.com/7PJZoY2n1E – McLaren (@McLarenF1) 7 décembre 2021

