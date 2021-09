McLaren rue a raté l’occasion d’annuler Lando Norris

in

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a été déçu après que l’équipe et Lando Norris aient décidé de rester trop longtemps en pneus secs à Sotchi.

Norris avait mené la majorité du Grand Prix de Russie après s’être qualifié en pole et a tenu Lewis Hamilton derrière lui avant que le temps ne tourne dans les derniers tours.

Mercedes a amené Hamilton pour un train de pneus intermédiaires tandis que Norris ne pensait pas que c’était le bon choix pour le faire, mais la pluie s’est aggravée et il s’est retrouvé à ramper autour de la piste alors qu’il arrivait trop tard aux stands.

En conséquence, Hamilton a remporté sa 100e victoire et Norris se retrouverait septième à la fin de la course, après avoir été à la pointe tout au long.

Le résultat a laissé le pilote McLaren “dévasté” par la suite, s’étant vu refuser ce qui était une probable première victoire en Formule 1 pour le jeune Britannique, et son directeur d’équipe a estimé qu’il avait raté une opportunité dimanche, mais ils apprendront de ce qui s’est passé en Russie.

“Avec le recul, il est toujours facile de juger ce que nous aurions pu faire différemment”, a déclaré Seidl à Sky Sports F1.

« Avec le recul, nous ne nous sommes pas réunis en équipe, ce n’était pas la bonne décision de rester en dehors, mais cela fait partie du sport.

« Il est assez longtemps dans ce sport maintenant pour savoir que cela fait partie du jeu, de l’apprentissage. Mais pas seulement de son côté, mais aussi du côté de l’équipe parce que je pense qu’il y a toujours une chance de l’annuler du côté du mur des stands avec les informations que nous avons.

«En fin de compte, ensemble, nous avons lancé cet appel pour rester en dehors. Du côté de Lewis on a entendu les discussions aussi, c’était à peu près la même chose en cours et du côté de Lewis il a eu la chance d’attendre de voir ce qu’on fait et de faire l’inverse car il était en P2.

« Nous n’avons pas eu cette opportunité.

«Nous voulions viser la victoire, c’est pourquoi nous avons décidé ensemble de rester en dehors et cela n’a tout simplement pas fonctionné.

« Nous terminons P7 donc nous le regrettons pour le moment. C’est une décision que vous prenez ensemble, le pilote et le mur des stands. Le résultat est que nous n’avons pas réussi aujourd’hui par rapport à d’autres équipes. Nous allons l’analyser, en tirer des leçons et essayer de faire mieux la prochaine fois.