McLaren s’attend à ce que Lando Norris “ riposte ” rapidement

Andreas Seidl ne pense pas que Lando Norris aura besoin d’un remontant après la fin de son formidable début de saison 2021 à Barcelone.

Norris avait terminé troisième, quatrième et cinquième pour McLaren lors des trois premières courses de l’année, étant battu uniquement par les voitures Mercedes et Red Bull.

Mais cette course impressionnante allait toujours s’arrêter à un moment donné et cela a été dûment fait lors du Grand Prix d’Espagne, où le Britannique de 21 ans est revenu huitième.

Ce faisant, il était à deux places derrière son coéquipier Daniel Ricciardo, qui a connu son week-end le plus fort depuis qu’il a rejoint McLaren pendant l’hiver.

Norris n’a pas été aidé en se qualifiant neuvième après avoir traversé du gravier laissé sur la piste en Q3 et avoir dû utiliser un jeu de pneus supplémentaire en Q1 après que sa première course ait été compromise par Nikita Mazepin.

Un individu qui a parlé d’être dur avec lui-même quand les choses ne fonctionnaient pas, aussi récemment que ces derniers jours, Norris a participé à des initiatives de médias sociaux pour promouvoir la Semaine de sensibilisation à la santé mentale.

Cependant, son directeur d’équipe, Seidl, n’a aucune crainte quant à la façon dont le pilote se sentira après sa semaine la moins productive de la saison jusqu’à présent – ce qui n’était décevant que par rapport aux normes élevées que Norris a fixées.

“Je pense qu’il n’est pas nécessaire de le récupérer, à la fin, nous devons accepter comment ce week-end s’est déroulé”, a déclaré Seidl, cité par Motorsport Week.

«Malheureusement, nous n’avons pas réussi à terminer plus haut en qualifications malgré une voiture qui avait plus de potentiel. Nous connaissons tous les circonstances. Il est donc important aussi de simplement passer à autre chose.

«En course, je pense qu’il a fait ce qu’il pouvait faire de son côté, nous avons fait du côté de l’équipe ce que nous pouvions faire et il n’était tout simplement pas possible de faire plus que la P8, ce qu’il faut accepter.

«Je pense que vous devez également regarder le côté positif. Il pourrait remonter d’une position sur une piste où il est tout simplement difficile de dépasser. Et il est important que nous ayons quand même réussi à marquer 12 points lors d’un week-end de course où Ferrari était assez forte.

«Lando, jusqu’à présent, a connu un début de saison incroyable avec des performances incroyables, il n’est donc pas nécessaire de le chercher. Il va bien. Et je suis sûr qu’il ripostera avec nous lors des prochaines courses.

