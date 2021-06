McLaren soutient la nouvelle directive de la FIA sur les arrêts aux stands

in

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, soutient pleinement la décision de la FIA de restreindre l’utilisation de systèmes automatisés lors des arrêts aux stands.

L’instance dirigeante de la Formule 1 a annoncé qu’à partir du Grand Prix de Hongrie, les équipes doivent intégrer une tolérance dans leurs arrêts aux stands pour permettre un temps de réaction humain.

Celles-ci seront à 0,15 s des roues observées comme étant serrées jusqu’à ce que l’homme du cric ramène la voiture au sol, et à 0,2 s des crics retirés au conducteur qui reçoit le signal de départ pour sortir de son stand.

Les changements ont surpris certains sans qu’aucun incident spécifique n’ait eu lieu pour provoquer une telle décision, mais Seidl pense que la FIA a fait ce qu’il fallait en agissant avant que quoi que ce soit ne se produise.

Et dans un coup de pouce pour McLaren, ils ne pensent pas qu’ils auront besoin de modifier leurs arrêts aux stands pour satisfaire la nouvelle décision.

“La sécurité de notre équipe de ravitaillement est l’une des choses les plus importantes pour nous en tant qu’équipe”, a déclaré Seidl aux journalistes avant le Grand Prix de Styrie.

« C’est un champ de bataille très compétitif en F1, et donc je pense qu’il est bon de clarifier encore plus ce que la FIA attend pour être dans les règles.

« Je ne pense pas que cela changerait grand-chose pour nous parce que nous avons toujours adopté, je dirais, une approche plus conservatrice ici pour nous assurer de ne mettre en danger personne dans l’équipe des stands.

« L’une des raisons pour lesquelles nous saluons les initiatives du côté de la FIA, c’est qu’il est également important d’anticiper les problèmes ou les problèmes de sécurité, et de ne pas toujours attendre qu’ils se produisent pour réagir, donc nous en sommes très satisfaits. »

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a estimé que certaines équipes avaient « repoussé les limites » dans certains départements cette saison, l’un d’entre eux étant les arrêts aux stands, et a donc salué l’intervention de la FIA avant que quelqu’un ne se blesse.

“Clarifier les arrêts aux stands les plus récents et Pirelli parlant de la pression des pneus – ce sont tous des domaines où certaines équipes ont probablement repoussé les limites et ont besoin d’une clarification avant que quelqu’un ne se blesse”, a-t-il expliqué à Sky F1.

“Vous ne savez pas exactement ce que tout le monde fait, mais nous nous regardons tous, nous avons donc vraiment senti que certaines personnes n’étaient pas dans les règles.”

