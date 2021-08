McLaren SP cible une équipe IndyCar de trois voitures d’ici 2023 · .

in

McLaren SP a l’intention de développer une troisième voiture à temps plein au plus tard pour la saison 2023.

S’exprimant après que McLaren Racing a annoncé qu’il avait acheté une participation majoritaire dans l’équipe, le PDG Zak Brown a décrit ses plans pour agrandir l’équipe.

« C’est à peu près [getting] le bon paquet ensemble », a-t-il déclaré. « Nous avons des ressources, donc l’économie n’est pas une préoccupation.

« Mais nous voulons conduire trois voitures qui peuvent gagner des courses et concourir pour le championnat. Je pense que c’est autant un championnat de pilotes qu’une équipe, c’est ce qui le rend si excitant.

« Nous devons donc nous assurer que nous pouvons avoir le bon pilote, comme on dit, dans la voiture de course. Et il n’y en a pas beaucoup sur le marché. Nous avons donc une liste très courte.

« Si nous pouvons décrocher quelqu’un que nous pensons être capable de gagner, nous le tenterons en ’22. Sinon, nous passerons ’22 à nous assurer de trouver le bon pilote pour ’23. Mais nous voulons vraiment être là avec trois voitures en 23. »

Brown a apporté son soutien aux pilotes actuels Patricio O’Ward et Felix Rosenqvist. « Nous sommes très satisfaits de Pato et Felix et vous les verrez dans nos voitures l’année prochaine », a-t-il déclaré.

Le pilote de Formule 2 Christian Lundgaard fera ses débuts dans la série pour RLL lors de la course de samedi sur le circuit routier d’Indianapolis. Le rival Marcus Armstrong a visité le paddock IndyCar à Nashville le week-end dernier et l’ancien pilote de Formule 1 Alexander Albon devrait participer à Indianapolis.

Le directeur de l’équipe McLaren SP, Taylor Kiel, a indiqué qu’il ne recherchait pas nécessairement un pilote expérimenté, bien qu’il ait admis que celui-ci pourrait apporter “un avantage à court terme” à l’équipe.

“Je pense que cela peut éventuellement accélérer votre développement, mais finalement nous avons également eu du succès avec les recrues et les jeunes pilotes dans la série, donc je ne pense pas que nous ayons besoin d’être menottés pour trouver quelqu’un dans le paddock.”

