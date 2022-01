McLaren SP confirme le retour de Montoya pour Indianapolis 500 · .

Juan Pablo Montoya reviendra piloter pour McLaren SP dans l’Indianapolis 500 cette année encore, a confirmé l’équipe.

Le pilote de 46 ans, qui a remporté la course pour Penske en 2000 et 2015, rejoindra les pilotes réguliers de McLaren SP Pato O’Ward et Felix Rosenqvist. Comme l’an dernier, Montoya participera également au Grand Prix d’Indianapolis sur circuit routier au sein du célèbre ovale, qui se déroulera deux semaines avant l’Indy 500.

Montoya a terminé neuvième au 500 l’an dernier, cinq places derrière O’Ward, après s’être qualifié 24e. « J’ai eu une excellente expérience avec l’équipe l’année dernière et j’ai hâte de poursuivre les progrès que nous avons réalisés en 2021 », a-t-il déclaré. « Je pense que nous avons une vraie chance de concourir en tête du peloton et de nous battre pour la victoire. »

O’Ward a franchi le drapeau à damier à moins d’une seconde du vainqueur Helio Castroneves en 2021.

Le PDG de McLaren Racing, Zak Brown, a décrit Montoya, qui fera sa septième apparition à l’événement en mai, comme « une institution du sport automobile avec deux victoires à Indianapolis 500 et une impressionnante carrière en Formule 1 avec plusieurs victoires pour McLaren ».

« Il ajoute de l’expérience qui profite vraiment à notre équipe, nous donnant un autre pilote avec le potentiel de gagner à chaque fois qu’il monte dans la voiture », a déclaré Brown.

McLaren SP prévoit de passer à une troisième entrée IndyCar à temps plein à partir de la saison 2023.

