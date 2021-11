Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a déclaré que la résurgence de Ferrari n’était « pas une surprise » et qu’il était toujours satisfait des progrès réalisés par son équipe.

McLaren s’est éloigné de ses rivaux dans leur compétition pour la troisième place du championnat des constructeurs de cette saison, Ferrari ayant régulièrement marqué des points tandis que McLaren a simultanément reculé dans l’ordre hiérarchique.

Il semble peu probable que McLaren soit en mesure de surpasser ses rivaux lors des deux dernières courses de la saison, et le patron de l’équipe a admis qu’il s’attendait à ce que Ferrari rebondisse après une année 2020 torride, qui les a vus enregistrer leur pire saison depuis 40 ans.

« Ce n’est pas une surprise qu’une équipe comme Ferrari après la mauvaise année spécifique qu’elle a connue l’année dernière revienne en force », a déclaré Seidl, cité par Motorsport Magazine.

«En fin de compte, ils reviennent simplement là où vous vous attendez à ce qu’ils soient, avec l’expérience qu’ils ont, avec les gens qu’ils ont, l’infrastructure dont ils disposent et les chauffeurs.

Aucun comportement suspect sur le golf à voir ici… 👀⛳️ @LandoNorris #McLarenUnboxed pic.twitter.com/87PAWmNU4D – McLaren (@McLarenF1) 24 novembre 2021

« Je dirais donc que ce n’est pas une surprise. La chose la plus importante de cette saison jusqu’à présent est que nous avons clairement fait un bon pas en avant si vous ne regardez que nous-mêmes. Juste la confirmation que nous allons dans la bonne direction.

« Nous avons clairement fait un grand pas en avant en tant qu’équipe cette année. C’est la clé pour revenir aux avant-postes en F1.

Seidl a admis que le récent triplé avait été « douloureux » pour son équipe, compte tenu de leur baisse de rythme par rapport à Ferrari, ce qui leur a laissé 39,5 points de retard au classement des constructeurs.

Cependant, il cherchait toujours à retirer les points positifs de la situation – et pense que la structure interne au sein de l’équipe s’est considérablement améliorée avec leur reprise progressive en piste.

« Bien sûr, nous sommes tous concentrés sur cette bataille P3/P4 en ce moment », a déclaré Seidl. « Mais comme je l’ai toujours dit, nous avons une vision réaliste de la situation actuelle avec l’équipe.

« Et le plus important est encore une fois que nous ayons clairement fait un grand pas en avant en tant qu’équipe cette année. Au niveau de la voiture, la moyenne des points marqués cette année a considérablement augmenté.

« Le déficit de temps au tour par rapport à Red Bull et Mercedes était un peu plus petit que l’an dernier.

« Nous avons simplement besoin de plus de temps maintenant avec l’organisation, l’équipe avec les personnes que nous avons en place pour créer la stabilité, et apprendre ensemble, et continuer à faire les pas que nous avons faits de l’année dernière à cette année. Je suis donc très content de ce que je vois là-bas.