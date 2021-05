McLaren voit le “ réel avantage ” de la signature de Daniel Ricciardo

Trouvant ses marques avec son meilleur résultat pour la nouvelle équipe McLaren, Andrea Seidl estime que l’équipe de Woking va maintenant commencer à voir le «réel avantage» de la signature de Daniel Ricciardo.

L’Australien a rejoint McLaren en basse saison, beaucoup prédisant que l’ancien pilote Renault aurait la mesure de son coéquipier Lando Norris.

Au lieu de cela, c’est le Britannique qui a tenu l’avantage tout au long des trois premiers week-ends de course avec des experts affirmant qu’il avait fait paraître Ricciardo «en moyenne» et lui avait confié une «tâche gigantesque».

Ricciardo, cependant, se sentait plus à l’aise dans sa MCL35M au Grand Prix d’Espagne, saluant sa P7 en qualifications comme une «mini-percée».

Cette forme s’est poursuivie dimanche avec le septuple vainqueur du Grand Prix franchissant la ligne d’arrivée à la cinquième place, son meilleur résultat de cette saison.

L’ancien pilote Red Bull était satisfait de sa performance.

«C’était une meilleure course, j’ai eu de bons problèmes», a déclaré Ricciardo à Sky Sports. «C’était agréable de mettre en place un meilleur week-end. Donc personnellement je suis plus heureux, nous en avons encore [performance] à trouver dans la voiture et moi-même.

«Ce fut un week-end plus doux et certainement le meilleur de l’année à ce jour.»

Son chef d’équipe Seidl était également satisfait de la percée, confiant que McLaren va maintenant commencer à voir le meilleur de leur nouvelle signature.

“J’attends vraiment avec impatience les week-ends de course où il se sent pleinement à l’aise avec la voiture”, a déclaré l’Allemand cité par RacingNews365.

«Nous verrons le réel avantage non seulement en termes de vitesse, mais aussi en termes d’expérience en nous aidant à continuer à développer la voiture avec Lando.

«Ce dont j’ai besoin, ce sont simplement deux pilotes qui se poussent, qui poussent les autres voitures sur la piste car si vous voulez rester dans ce combat dans le championnat des constructeurs, vous devez avoir deux voitures là pour marquer de bons points.

«En termes d’intégration de Daniel dans notre équipe, je pense que ce n’est pas une surprise.

«Je ne dirais pas que c’est une surprise de voir comment il a abordé les premières courses difficiles avec nous. Tous ceux qui ont participé à ce processus d’intégration ont fait un excellent travail.

Ricciardo compte 24 points au championnat des pilotes, 17 derrière Norris qui est passé de la troisième à la quatrième place du classement.

